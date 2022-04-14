World Gym 新莊店裝修關消防警報系統 遭限期改善
新北市消防局今天表示，World Gym新莊店裝修施工未申報，多項消防設備因施工關閉，且無配置替代性消防安全設備及施工中消防防護計畫等，限期若未改善，最高可處5萬元罰鍰。
新北市政府消防局發出新聞稿指出，安檢人員昨天下午前往World Gym世界健身俱樂部新莊店進行稽查時，發現現場正在進行室內裝修施工卻未主動申報。
安檢人員並發現，現場多項消防安全設備因施工關閉，包含灑水系統、警報及廣播設備等，卻無配置替代性消防安全設備，也沒有訂定施工中消防防護計畫、自衛消防編組演練等。
消防局表示，依據消防法規範，防火管理場所需配置防火管理人以落實各項防火規範，包含辦理室內裝修等施工時，應在施工前主動申報施工中消防防護計畫，以強化施工期間防火管理。
消防安檢人員當場要求業者限期改善，並針對此店進行不合格公告，逾期未改善者，將處新台幣1萬元至5萬元罰鍰，可連續罰。
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