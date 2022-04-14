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珍珠鍋爐炸死男員工今相驗 擇日解剖釐清致死原因

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林區一家食品加工工廠，本周二(12日)下午2時許發生鍋爐爆炸，當場炸死邱姓男員工。今天下午檢警在亞東醫院進行相驗，死者雙手上臂處嚴重燙傷，其餘沒有外傷，為釐清致死原因，家屬同意擇日再行解剖釐清。

據了解，新北市樹林區八德街一家食品加工工廠，這家食品加工廠，主要從事各類食品加工，其中又以珍珠、果糖為主要加工物件。死者邱姓男子（35歲）是該廠員工，2、3年前才到這家食品加工廠工作，平日負責料材烹煮狀況及鍋爐監看，工作認真相當盡責。

周二下午2時許，邱男獨自在烹煮珍珠區作業，約莫2時18分左右，珍珠烹煮鍋爐定時器突響異音，邱男按照平日作業程序趨前查看，沒想到邱男才剛按掉計時器聲響時，鍋爐就發生爆炸，邱男當場被氣爆壓力，炸飛3公尺後才落地。

救護人員趕抵，檢視邱男全身有20%燒燙傷面積，當場已沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，仍因傷勢過重不治身亡。

今天（14日）下午1時30分許，檢警在亞東醫院進行刑事相驗，死者邱男雙手上臂嚴重灼燙傷，其餘部位沒有明顯外傷，為釐清邱男致死原因，家屬同意擇日再行遺體解剖釐清。

新北市樹林區一家食品加工廠，周二下午發生鍋爐氣爆，當場炸死一男性員工。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區一家食品加工廠，周二下午發生鍋爐氣爆，當場炸死一男性員工。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區一家食品加工廠，周二下午發生鍋爐氣爆，當場炸死一男性員工。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區一家食品加工廠，周二下午發生鍋爐氣爆，當場炸死一男性員工。記者曾伯愷／翻攝

亞東醫院

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