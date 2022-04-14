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桃園福容飯店今演練半夜火警逃生 消防隊計時限9分鐘

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市消防第一大隊轄內桃園、八德多大型飯店、旅館，多遊客往來聚集，今天與福容飯店合作舉辦自衛消防演練，協助業者模擬火警逃生及疏散，並當場計時，要求於9分鐘內完成，也確保員工熟知分組任務、報案時提供正確資訊；轄內還有40家旅館業者也前來觀摩。

消防局第一大隊指出，為加強各類場所防火管理，確保業者因應火災危害能力，今天上午與福容大飯店合作辦理2022年第三階段自衛消防編組應變演練，模擬12樓備品室電線半夜走火致災，初期由員工依照自衛消防編組通報、滅火、避難疏散，防止擴大延燒及人命傷亡。

福容飯店因設有撒水設備，依規定須於9分鐘內完成疏散，消防隊也當場計時，驗證是否符合臨界時間規定，最後測得7分多鐘通過，過程中也確保旅館員工報案時提供完整資訊，例如是否有人受困、火點、消防栓等。

第一大隊大隊長賴志忠表示，火災初期時場所自我應變能力非常重要，第三階段驗證對象為高層（16樓以上或50公尺以上）複合用途建築物及樓地板面積合計3000平方公尺以上的旅館、賣場、百貨等大型空間，轄內共87處將於明年12月31日辦理完成，盼演練能讓員工熟悉各項編組任務，冷靜引導民眾逃生疏散，將災害損失減至最低。

桃園分隊分隊長張侃峯指出，今日有約40家樓地板面積3000平方公尺以上之旅館、飯店業者前來觀摩，同時呼籲民眾入住時須先確認避難逃生動線，留意緊急廣播內容，危急時切勿驚慌，務必配合廣播及工作人員的引導，有秩序疏散。

消防隊指導業者使用滅火器。圖／第一大隊提供
消防隊指導業者使用滅火器。圖／第一大隊提供
桃園消防第一大隊今天上午在福容飯店舉辦第三階段自衛消防編組演練，依規定要求業者於9分鐘內完成疏散。圖／第一大隊提供
桃園消防第一大隊今天上午在福容飯店舉辦第三階段自衛消防編組演練，依規定要求業者於9分鐘內完成疏散。圖／第一大隊提供
消防隊指導業者使用室內消防栓。圖／第一大隊提供
消防隊指導業者使用室內消防栓。圖／第一大隊提供

桃園 火災

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