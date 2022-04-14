桃園福容飯店今演練半夜火警逃生 消防隊計時限9分鐘

桃園市消防第一大隊轄內桃園、八德多大型飯店、旅館，多遊客往來聚集，今天與福容飯店合作舉辦自衛消防演練，協助業者模擬火警逃生及疏散，並當場計時，要求於9分鐘內完成，也確保員工熟知分組任務、報案時提供正確資訊；轄內還有40家旅館業者也前來觀摩。

消防局第一大隊指出，為加強各類場所防火管理，確保業者因應火災危害能力，今天上午與福容大飯店合作辦理2022年第三階段自衛消防編組應變演練，模擬12樓備品室電線半夜走火致災，初期由員工依照自衛消防編組通報、滅火、避難疏散，防止擴大延燒及人命傷亡。

福容飯店因設有撒水設備，依規定須於9分鐘內完成疏散，消防隊也當場計時，驗證是否符合臨界時間規定，最後測得7分多鐘通過，過程中也確保旅館員工報案時提供完整資訊，例如是否有人受困、火點、消防栓等。

第一大隊大隊長賴志忠表示，火災初期時場所自我應變能力非常重要，第三階段驗證對象為高層（16樓以上或50公尺以上）複合用途建築物及樓地板面積合計3000平方公尺以上的旅館、賣場、百貨等大型空間，轄內共87處將於明年12月31日辦理完成，盼演練能讓員工熟悉各項編組任務，冷靜引導民眾逃生疏散，將災害損失減至最低。