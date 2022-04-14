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「假綁架」詐騙老梗再現 婦聯繫不上兒...險丟百萬

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市一名陳姓婦人日前接獲不明來電，稱綁架了陳婦的兒子，須匯款100萬才會放人，陳一時聯絡不上兒子，信以為真，一邊想著籌錢，一邊也報警求助，所幸員警說明這是典型「假綁架」詐騙老梗，陳婦才驚覺受騙。

北投警分局大屯派出所日前獲報，61歲陳婦心急如焚，表示有不明來電，稱「有人綁架了你的兒子，要匯款100萬元才會放人」，電話中還有很像兒子的說話聲，事後撥打數通電話給兒子，卻始終無人接聽，陳婦因此陷入恐懼。

員警獲報後到場關懷陳婦，協助聯繫陳婦兒子後，發現他是和妻子在外用餐，收訊不好才未接通陳婦電話，獲悉後立刻回電向陳婦報平安，陳婦才終於放下心中大石。

員警說，陳婦是遭遇典型的詐騙老梗「假綁架」詐騙，通常鎖定獨居年長者下手，使被害人陷入緊張情緒，容易依照指示操作匯款，陳婦切勿輕信詐欺話術。

警方提醒，詐騙集團手法翻新層出不窮，民眾若遇到談到錢的情形請務必謹慎，並撥打165防詐騙諮詢及110請求協助。

員警獲報後到場關懷陳婦。記者李隆揆／翻攝
員警獲報後到場關懷陳婦。記者李隆揆／翻攝

詐騙集團 綁架 獨居

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