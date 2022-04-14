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防止陣頭鬥毆再發生 北港警分局召集宮廟簽「約制書」
農曆3月23日是媽祖生日，每逢農曆3月全台各地媽祖紛紛遶境祈福，繼本月9日發生北港武德宮事件警方出動快打部隊，後續還有4月19、20日北港朝天宮媽祖遶境祈福活動、白沙屯媽祖5月北港進香活動等宗教盛事緊接而來。北港警分局為防止鬥毆事件再發生，昨晚特地召集各宮廟領袖開協調會，簽訂「約制書」，目前已有24間宮廟簽署。
分局長蔡培元指出，每年遶境盛事吸引上千人參與，遶境隊伍搶轎、推擠衝突頻傳，不但成為媒體關注焦點，也引起社會大眾負面觀感。為防止衝突持續發生，除將有聚眾鬥毆前科人員建檔，北港警分局也召集宮廟進行事前協調，昨晚已有24間宮廟到場簽訂「約制書」，其餘未到場宮廟會由偵查隊長主動拜訪。
另外，因應人、車湧入北港鎮參拜，北港警分局也與各宮廟協調，由宮廟增派民力協助疏導人車，設置攤販專區，約制鞭炮煙火燃放時間等；警方則會加派警力在易生糾紛地點，防止衝突發生，也希望參加民眾自律，落實戴口罩、不摸轎、不鑽轎底之防疫規範。
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