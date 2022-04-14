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聯結車撞國道護欄 鋼管從天而降...橋下貨車輾過衰爆胎

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

聯結車徐姓駕駛今天清晨駕車從國道1號北向33公里，五股匝道入口台64線高架道路，疑因車速過快自撞護欄，導致護欄鋼管掉落下方平面道路，造成平面道路一輛貨車經過爆胎，所幸未波及其他人車，由於駕駛沒有酒駕，確切肇事原因，仍待警方調查釐清。

據查證，營半聯結車駕駛徐姓男子（32歲），今天清晨5時38分，駕車行經國道1號北向33公里（五股入口匝道台64方向）疑似車速過快，車子操作不慎自撞護欄，導致護欄鋼管、護欄水泥被撞掉落到下方平面道路，造成平面道路行駛過的一輛小貨車，右前輪直接輾過鋼管爆胎，所幸現場無人受傷。

國道警獲報派員迅速趕抵，對肇事雙方進行酒測，皆無酒精反應，徐姓駕駛撞毀護欄部分，高公局工務段正在評估索賠，後續肇事原因，則待警方調查後釐清。

國道警呼籲用路人，應遵守交通規則，雨天行車開啟大燈，保持安全距離，避免超速及任意變換車道，輪胎應定時保養檢查胎紋並更換，遇到水漂不要驚慌，鬆開油門握緊方向盤，切勿急踩煞車，以免車輛打滑失控，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

聯結車自撞國道一五股入口匝道護欄，造成其右車頭保險桿毀損。記者曾伯愷／翻攝
聯結車自撞國道一五股入口匝道護欄，造成其右車頭保險桿毀損。記者曾伯愷／翻攝
聯結車撞斷護欄鋼管。記者曾伯愷／翻攝
聯結車撞斷護欄鋼管。記者曾伯愷／翻攝
聯結車自撞國道一五股入口匝道護欄。記者曾伯愷／翻攝
聯結車自撞國道一五股入口匝道護欄。記者曾伯愷／翻攝
聯結車撞斷護欄鋼管。記者曾伯愷／翻攝
聯結車撞斷護欄鋼管。記者曾伯愷／翻攝
貨車因右前輪壓過國道掉落護欄鋼管爆胎。記者曾伯愷／翻攝
貨車因右前輪壓過國道掉落護欄鋼管爆胎。記者曾伯愷／翻攝

國道 酒精

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