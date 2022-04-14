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老翁臉書認識假美國女兵騙他5萬美金 台灣真女警攔阻
基隆市80多歲王姓老翁在臉書認識女網友，對方自稱是在敘利亞服役的美國女兵，誘騙他匯款5萬美金。還好他有起疑，並到派出所詢問，女警告訴他遇到詐騙集團，保住他的退休金。
王姓老翁前天走進基隆警一分局忠二路派出所，向警員辛睿蕓說出內心疑慮。原來他在臉書認識1名自稱在敘利亞服役的美國女兵，雙方透過網路聊天，發現很談得來。女兵後來跟他說，只要老翁能繳納5萬的關稅，就願意把身上值2百萬元美金財物轉贈給他，令他半信半疑。
辛睿蕓聽完老翁敘述的情結，直覺認為是詐騙手法。員警查看老翁手機臉書聊天等相關資訊，發現多是詐騙集團人員提供的訊息，勸他別上當，老翁才恍然大悟，打消匯款念頭。警方事後聯繫老翁的女兒，告知她父親的遭遇，希望家人之間多相互留意，避免網路交友受騙。
基隆警一分局表示，目前常見網路詐騙手法有3種，首先是假冒親友傳假連結或是貨到付款包裹簡訊，讓人誤信付款。其次是藉由網路交友，放上帥哥美女圖大頭貼，相互聊天讓人降低戒心後，找理由騙人匯款，最後就是網路購物，以低價吸引目光誘人上鈎。
警方提醒民眾多關心家中長輩，因為詐騙集常挑高齡者下手，一方面是高齡者的資訊更新速度遠不如年輕一代，人際網絡也比較封閉，加上年紀大，認知與思考判斷能力可能出現退化，比較容易上當受騙。
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