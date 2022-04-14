快訊

新冠中度患者新增1人 陳時中：60多歲男子沒有打疫苗

我國已1604兒童染疫 李秉穎：若確診上萬例恐10多位兒童死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女上班族9年欠款22萬元 台南分署使出殺手鐧她立刻繳清

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南周姓女子自2013年起欠繳高速公路通行費、道路交通管理處罰條例罰鍰及健保費等多達566件，應繳納22萬多元，行政執行署台南分署發現她名下有2部轎車，除通知監理所禁止異動外，委請交通局找尋其停車處，當場查封該車並拖回保管，她昨天趕忙繳清罰鍰，領回車輛。

台南分署指出，周女是一般上班族，9年來積欠停車費、罰鍰等未繳，陸續經市府交通局、市府財政稅務局台南分局等單位移送強制執行，然而，她的名下沒有財產，一直無法順利執行，積欠款項也越來越多。

據統計，她積欠2013至2016年高速公路通行費168筆、1萬3247元；2018至2019年停車費121筆、9256元；2015年至2019年牌照稅及其違罰8筆、5萬1534元；2015年至2019年違反交通管理處罰條例253筆、10萬3000元；2015年至2019年燃料費及其違罰9筆、2萬5406元；2021年健保費6筆、1萬4868元；2017年違反強制汽車責任保險法1筆、1萬元。合計566件，應納金額合計22萬7311元。

台南分署表示，執行人員調查發現，周女名下僅有2部轎車可供執行，通知監理所禁止車輛異動外，也使出殺手鐧，委請交通局協助通報其車輛是否停放在路邊收費停車格，經本月11日下午通報，發現周女車輛停放在東豐路停車格內，執行人員即會同移送機關人員前往現場，當場查封並拖吊回分署保管。周女知悉後，昨天到分署將欠款全數繳清，領回車輛。

台南分署使出殺手鐧，委請交通局協助，發現周女車輛停放在東豐路停車格內，會同移送機關當場查封並拖吊回分署保管，昨天她到分署繳清欠款。記者邵心杰／翻攝
台南分署使出殺手鐧，委請交通局協助，發現周女車輛停放在東豐路停車格內，會同移送機關當場查封並拖吊回分署保管，昨天她到分署繳清欠款。記者邵心杰／翻攝

台南 保費 健保

延伸閱讀

台南大橋國小疫情停課反覆 上班族家長好痛苦：沒標準？

騎上人行道成習慣 高雄阿伯遭罰37次拒繳被強扣才嚇到

台南法拍會不動產超搶手 七股4筆土地及建物951萬拍定

轉職停看聽／轉職最多可讓薪資提升多少？調查：8333元

相關新聞

新北板橋托嬰中心傳女嬰疑遭棉被蓋頭4小時悶死 死因待查

新北市板橋區一間托嬰中心傳出九月大女嬰午睡時，照護員有將棉被拉至頭部，還側身把腳放在棉被上，時隔四小時準備再喝奶，發現無...

沒幫酒醉的顧客微波加熱食品 超商店員慘遭痛毆

台北市大安區內一家超商黃姓店員，竟因沒有幫吳姓酒醉顧客微波食品，被對方痛毆。

騎上人行道成習慣 高雄阿伯遭罰37次拒繳被強扣才嚇到

波蘭記者上月發文抱怨高雄人行道機車橫行亂象，之後又發文「不必說，我知道你住高雄」，諷刺高雄人行道騎車亂象。行政執行署展開...

影／物流公司員工進-20℃冷凍倉庫排除障礙物 遭升降機打昏致死

新北市瑞芳區一家物流公司許姓員工，昨晚發現冷凍倉儲區輸送帶被貨品卡住，他獨自進入排除時，疑遭升降機自身後撞擊，倒地昏迷。...

7旬男凌晨騎單車去賣芭樂 未裝燈被休旅車撞飛送醫亡

雲林縣西螺大橋9日凌晨5點22分，發生一起休旅車追撞自行車事故，自行車騎士命危送醫，急救後宣告不治。肇事原因經警方初步分...

高市議員參選人總部遭撒冥紙砸蛋 2嫌落網動手原因曝光

以「民間鬥士團體」名號要參選高雄市議員的前罷捷總部發言人徐尚賢，昨位於高雄市鳳山區的服務處，遭不明人士丟撒雞蛋、冥紙，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。