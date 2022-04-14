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女上班族9年欠款22萬元 台南分署使出殺手鐧她立刻繳清
台南周姓女子自2013年起欠繳高速公路通行費、道路交通管理處罰條例罰鍰及健保費等多達566件，應繳納22萬多元，行政執行署台南分署發現她名下有2部轎車，除通知監理所禁止異動外，委請交通局找尋其停車處，當場查封該車並拖回保管，她昨天趕忙繳清罰鍰，領回車輛。
台南分署指出，周女是一般上班族，9年來積欠停車費、罰鍰等未繳，陸續經市府交通局、市府財政稅務局台南分局等單位移送強制執行，然而，她的名下沒有財產，一直無法順利執行，積欠款項也越來越多。
據統計，她積欠2013至2016年高速公路通行費168筆、1萬3247元；2018至2019年停車費121筆、9256元；2015年至2019年牌照稅及其違罰8筆、5萬1534元；2015年至2019年違反交通管理處罰條例253筆、10萬3000元；2015年至2019年燃料費及其違罰9筆、2萬5406元；2021年健保費6筆、1萬4868元；2017年違反強制汽車責任保險法1筆、1萬元。合計566件，應納金額合計22萬7311元。
台南分署表示，執行人員調查發現，周女名下僅有2部轎車可供執行，通知監理所禁止車輛異動外，也使出殺手鐧，委請交通局協助通報其車輛是否停放在路邊收費停車格，經本月11日下午通報，發現周女車輛停放在東豐路停車格內，執行人員即會同移送機關人員前往現場，當場查封並拖吊回分署保管。周女知悉後，昨天到分署將欠款全數繳清，領回車輛。
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