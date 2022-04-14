影／「廖老大」辭天價代言 霸氣拍交通安全片搶先看

台灣賽車教父「廖老大」埼玉國際公司負責人廖志賢日前在對決中國網紅「杰尼龜」車賽，成功狠甩對方，跑贏「杰尼龜」紀錄暴紅。台中市警局烏日分局三和派出所所長邱量虔今天說，廖志賢婉辭了天價廣告代言，協助烏日警分局拍攝「阿娘喂！」交通安全宣導影片，宣導「酒後不開車、路上不飆車、競速請到賽車場」，並與烏日分局合作策劃，全力無償支援「青少年交通安全營」，宣導交通安全觀念。

邱量虔說明，暑假將屆，他特別拜訪、請益廖志賢，廖志賢為盡企業社會責任、回饋社會公益，霸氣婉辭天價廣告代言，除親自協助拍攝交通安全宣導影片，透過「廖老大」的正面形象與專業駕駛技術、知識對青少年宣導交通安全觀念，也集琦玉集團人力、物力資源，全力無償支援烏日警分局，共同攜手策畫「青少年交通安全營」。

在「阿娘喂！」交通安全宣導影片中，廖志賢提醒年輕人，暑假快到了，競速追求刺激感要合法申請路權、有交警維安，「不是飆車喔！」、「在馬路上飆車只讓人家唾棄而已！」、「開快車要到賽車場，才能名留歷史！」喝酒絕對不要開車，開車謹遵交通規則，以免造成自己、他人傷亡，甚至造成多個家庭破碎的悲劇。

邱量虔說，廖志賢將在五月中旬與中市烏日警分局在烏日區擇地舉辦「青少年交通安全營」，廖志賢將會親自出席活動分享由黑手轉變為賽車人及集團總裁人生歷程，現場將展出「打龜號」以及琦玉集團內收藏之世界名車，同時由合法職業車手在旁解說，屆時烏日警分局特別邀請青少年朋友參與活動，灌輸正確交通及安全駕駛觀念。