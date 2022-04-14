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沒幫酒醉的顧客微波加熱食品 超商店員慘遭痛毆

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

北市大安區內一家超商黃姓店員，竟因沒有幫吳姓酒醉顧客微波食品，被對方痛毆。

大安警分局敦化南路派出所，12日清晨6時50分接獲報案，忠孝東路4段超商發生打架事件，警員火速到場，黃姓超商店員臉部等多處受傷，警消到場後將他送往國泰醫院治療，店員提出傷害、恐嚇告訴。

打人的吳姓男子，酒後在超商結帳時，他購買冷藏食品要微波，黃姓店員告知採自助式微波，吳嫌不滿，質疑店員態度不佳，一怒之下闖入櫃檯，拉扯、毆打店員，更揚言包包內有槍。

警方獲報到場，店門口撞見吳嫌立即以現行犯逮捕，吳嫌抗拒，警方使用辣椒水並壓制上銬，包包內起獲辣椒槍一把及甩棍一隻，全案依傷害、恐嚇罪嫌移送台北地檢署偵辦。

台北市一家超商店員，竟因沒有幫酒醉顧客微波食品，被對方痛毆。警方逮捕打人顧客，起獲辣椒槍及甩棍。記者廖炳棋/翻攝
台北市一家超商店員，竟因沒有幫酒醉顧客微波食品，被對方痛毆。警方逮捕打人顧客，起獲辣椒槍及甩棍。記者廖炳棋/翻攝
台北市一家超商店員，竟因沒有幫酒醉顧客微波食品，被對方痛毆。警方逮捕打人顧客，起獲辣椒槍及甩棍。記者廖炳棋/翻攝
台北市一家超商店員，竟因沒有幫酒醉顧客微波食品，被對方痛毆。警方逮捕打人顧客，起獲辣椒槍及甩棍。記者廖炳棋/翻攝

超商 恐嚇 北市

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