沒幫酒醉的顧客微波加熱食品 超商店員慘遭痛毆

台北市大安區內一家超商黃姓店員，竟因沒有幫吳姓酒醉顧客微波食品，被對方痛毆。

大安警分局敦化南路派出所，12日清晨6時50分接獲報案，忠孝東路4段超商發生打架事件，警員火速到場，黃姓超商店員臉部等多處受傷，警消到場後將他送往國泰醫院治療，店員提出傷害、恐嚇告訴。

打人的吳姓男子，酒後在超商結帳時，他購買冷藏食品要微波，黃姓店員告知採自助式微波，吳嫌不滿，質疑店員態度不佳，一怒之下闖入櫃檯，拉扯、毆打店員，更揚言包包內有槍。