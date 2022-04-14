女機車騎士雨天自摔…貨車急閃卡分隔島 男騎士又再追撞

季姓女子今早騎車行經新北市汐止區新台五路，疑雨天路滑自摔，後方貨車急閃卡分隔島，貨車後方機車騎士陳姓男子也因剎車不及再追撞貨車，兩名機車騎士都是手腳擦挫傷，由救護車送醫。這起事故也造成新台五路大塞車，至於事故確實發生原因現由汐止交通分隊調查釐清。

汐止警分局交通分隊今天上午8時27分獲報，汐止區新台路一段往台北方向發生車禍事故，有人受傷，派遣線上警網到場處理，經查為季姓女子（40歲）騎機車上班，由汐止區新台五路往台北方向行駛，疑似天雨路滑不慎自摔，後方駕駛貨車蔡姓男子（46歲）見狀急忙閃避，自撞中央分隔島及路樹。

貨車後方騎機車的陳姓男子（45歲）也因事出突然，剎車不及從後方追撞貨車，騎車自摔的季女右手擦挫傷、手腳擦挫傷，而追撞貨車的陳男右腳擦挫傷，2人意識清楚，由救護車送往汐止國泰醫院治療，貨車駕駛蔡男未受傷，酒精濃度經檢測值為零。

由於正值上班交通尖峰時段，汐止出動多名員警現場疏導交通疏導，並同步通知拖吊車到場拖吊、區公所到場清理樹枝等障礙，車禍事故現場在上午9時17分排除，新台五路交通才恢復順暢。