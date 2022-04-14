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桃園男陷科技股「穩賺不賠」話術 險匯款50萬被警勸阻

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市八德區一名男子誤信網路假投資消息，以為將有一支上市科技股「穩賺不賠」，昨天上銀行打算臨櫃匯出50萬元，馬上被行員察覺有異並報警；警方到場查出是警示帳戶，且男子完全不認識對方，勸他勿輕信、很可能是詐騙，終於讓他打消匯款念頭，保住血汗錢。

八德警分局指出，四維派出所巡邏員警謝永靖、吳權倫昨天10時許接獲報案，稱轄區介壽路銀行疑似有詐騙案件，到場了解是一名50多歲林姓男子，他表示自己在網站上看到股票推薦訊息，廣告稱是一支「即將上市的科技股票」，且可高額獲利，「穩賺不賠」，便依對方指示要匯款50萬元至指定戶頭，

員警追問，發現林男完全不認識對方，還要匯出大筆資金，便苦勸這是常見的「假投資、真詐騙」話術及手法，男子一時還半信半疑。

員警隨後查詢對方提供的帳號，發現早已被通報為警示帳戶，與行員一起苦口婆心解釋，終於讓林男覺得事有蹊蹺，打消匯款念頭。

警方提醒，詐騙集團常利用社群網站、通訊軟體、交友軟體等搭訕聊天建立感情，之後再介紹高獲利、低風險的假投資消息吸引民眾投入資金，如遇類似穩賺不賠的高報酬投資標的更要提高警覺，可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當。

桃園八德區林男看到網路投資訊息，聽信新興科技股「穩賺不賠」的詐騙話術，差點匯出50萬血汗錢。記者楊湛華／翻攝
桃園八德區林男看到網路投資訊息，聽信新興科技股「穩賺不賠」的詐騙話術，差點匯出50萬血汗錢。記者楊湛華／翻攝

詐騙集團 科技股

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