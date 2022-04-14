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影／男子酒醉嘔吐友人誤認遭人嗆聲 4人當街大亂鬥

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區張姓男子昨晚酒醉嘔吐，李男上前關心，蔡姓男子見狀誤認張男遭對方嗆聲，衝上前動手打人，陸姓少年見李男被打也上前助陣， 4人當街大亂鬥，板橋警方獲報出動快打部隊，迅速趕抵當場逮捕4人，因雙方互提傷害告訴，警詢後今依傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦，陸姓少年部分由新北地院少年法庭審理。

板橋警方昨晚11時許獲報，板橋區溪城路一間檳榔攤外發生鬥毆，出動快打部隊迅迅到場處理，當場逮捕涉嫌打群架兩方人馬共4人到案。

據了解，張姓男子（21歲）與蔡姓男子（20歲）二人昨晚在檳榔攤內喝酒，張男疑不勝酒力走到店外嘔吐及小便，一旁的李姓男子（26歲）上前關心是否需要幫忙，疑似口氣不佳，引起走到附近講電話的蔡男注意。

蔡男誤認李男對張男嗆聲及奚落，蔡男隨即衝上前動手毆打李男，未成年陸姓男子聽到店外有打鬥聲，也衝出來查看，見李男被打，也出手相助，導致雙方4人於店外追逐扭打、互毆，混戰中張男的T恤也被扯破。

大批警力到場制止雙方，因四人身上均有擦挫傷及瘀青，但未有刀傷，因四人均表示欲向對方提出傷害告訴，警詢後今依傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦，陸姓少年部分由新北地院少年法庭審理。

新北市板橋區張姓男子昨晚酒醉嘔吐，李男上前關心，張男友人蔡姓男子見狀誤認遭嗆聲，上前動手打人，陸姓少年見李男被打也上前助陣， 4人當街大亂鬥，全被板橋警方當場逮捕，依法辦理。 記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區張姓男子昨晚酒醉嘔吐，李男上前關心，張男友人蔡姓男子見狀誤認遭嗆聲，上前動手打人，陸姓少年見李男被打也上前助陣， 4人當街大亂鬥，全被板橋警方當場逮捕，依法辦理。 記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區張姓男子昨晚酒醉嘔吐，李男上前關心，張男友人蔡姓男子見狀誤認遭嗆聲，上前動手打人，陸姓少年見李男被打也上前助陣， 4人當街大亂鬥，全被板橋警方當場逮捕，依法辦理。 記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區張姓男子昨晚酒醉嘔吐，李男上前關心，張男友人蔡姓男子見狀誤認遭嗆聲，上前動手打人，陸姓少年見李男被打也上前助陣， 4人當街大亂鬥，全被板橋警方當場逮捕，依法辦理。 記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區張姓男子昨晚酒醉嘔吐，李男上前關心，張男友人蔡姓男子見狀誤認遭嗆聲，上前動手打人，陸姓少年見李男被打也上前助陣， 4人當街大亂鬥，全被板橋警方當場逮捕，依法辦理。 記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區張姓男子昨晚酒醉嘔吐，李男上前關心，張男友人蔡姓男子見狀誤認遭嗆聲，上前動手打人，陸姓少年見李男被打也上前助陣， 4人當街大亂鬥，全被板橋警方當場逮捕，依法辦理。 記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區張姓男子昨晚酒醉嘔吐，李男上前關心，張男友人蔡姓男子見狀誤認遭嗆聲，上前動手打人，陸姓少年見李男被打也上前助陣， 4人當街大亂鬥，張男連衣服都被扯破。 記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區張姓男子昨晚酒醉嘔吐，李男上前關心，張男友人蔡姓男子見狀誤認遭嗆聲，上前動手打人，陸姓少年見李男被打也上前助陣， 4人當街大亂鬥，張男連衣服都被扯破。 記者王長鼎／翻攝

傷害罪 未成年

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