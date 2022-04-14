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7旬男凌晨騎單車去賣芭樂 未裝燈被休旅車撞飛送醫亡
雲林縣西螺大橋9日凌晨5點22分，發生一起休旅車追撞自行車事故，自行車騎士命危送醫，急救後宣告不治。肇事原因經警方初步分析，休旅車駕駛未注意車前狀況，以及自行車未裝設明顯警示燈，現場無酒測反應。
本月9日凌晨5點22分，當時太陽還沒出來，街道十分昏暗。70歲的葉姓男子戴著剛收成的芭樂，騎著腳踏車要去市場擺攤賣芭樂，不料行經西螺大橋時，被後方車輛追撞，當場倒地失去生命跡象，急救後仍宣告不治。
61歲陳姓男子駕駛NISSAN白色休旅車從溪洲買早餐返回西螺，經過西螺大橋時，因天色昏暗，加上前方自行車未加裝車燈，視線不佳閃避不及，不慎將自行車連人帶車撞飛，當場立刻下車報警。
警方獲報到場後，立即管制交通，並通知救護車送醫。在確認自行車騎士身分是葉姓男子，也通知了他兒子趕到醫院，未來將依保險理賠程序或和解途徑。
西螺警分局指出，自行車在夜間行駛應加裝前後燈具及反光貼紙，提高能見度；汽、機車駕駛人應減速慢行，並集中精神注意車前人、車、物狀況，在遇到突發狀況時，才能有反應時間採取適當反應措施，避免交通事故發生。
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