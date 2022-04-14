快訊

打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？ 勞工權益一次看清楚

蘇貞昌宣布今起徵用快篩試劑 目標每月4000萬劑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7旬男凌晨騎單車去賣芭樂 未裝燈被休旅車撞飛送醫亡

聯合報 / 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林縣西螺大橋9日凌晨5點22分，發生一起休旅車追撞自行車事故，自行車騎士命危送醫，急救後宣告不治。肇事原因經警方初步分析，休旅車駕駛未注意車前狀況，以及自行車未裝設明顯警示燈，現場無酒測反應。

本月9日凌晨5點22分，當時太陽還沒出來，街道十分昏暗。70歲的葉姓男子戴著剛收成的芭樂，騎著腳踏車要去市場擺攤賣芭樂，不料行經西螺大橋時，被後方車輛追撞，當場倒地失去生命跡象，急救後仍宣告不治。

61歲陳姓男子駕駛NISSAN白色休旅車從溪洲買早餐返回西螺，經過西螺大橋時，因天色昏暗，加上前方自行車未加裝車燈，視線不佳閃避不及，不慎將自行車連人帶車撞飛，當場立刻下車報警。

警方獲報到場後，立即管制交通，並通知救護車送醫。在確認自行車騎士身分是葉姓男子，也通知了他兒子趕到醫院，未來將依保險理賠程序或和解途徑。

西螺警分局指出，自行車在夜間行駛應加裝前後燈具及反光貼紙，提高能見度；汽、機車駕駛人應減速慢行，並集中精神注意車前人、車、物狀況，在遇到突發狀況時，才能有反應時間採取適當反應措施，避免交通事故發生。

騎腳踏車去賣芭樂被撞飛OHCA，緊急送醫仍不治亡。記者黃于凡／翻攝
騎腳踏車去賣芭樂被撞飛OHCA，緊急送醫仍不治亡。記者黃于凡／翻攝

自行車 休旅車 西螺大橋

延伸閱讀

自行車休閒要道台南鯽魚橋 花億元拉長一倍

影／命大！彰化139再傳車禍 機車衝到對向撞車受輕傷

高雄單車騎士穿越馬路 遭轎車撞飛送醫不治

酒醉大學生涉燒捷運旁自行車 現行犯遭逮辯：點火抽菸

相關新聞

新北板橋托嬰中心傳女嬰疑遭棉被蓋頭4小時悶死 死因待查

新北市板橋區一間托嬰中心傳出九月大女嬰午睡時，照護員有將棉被拉至頭部，還側身把腳放在棉被上，時隔四小時準備再喝奶，發現無...

沒幫酒醉的顧客微波加熱食品 超商店員慘遭痛毆

台北市大安區內一家超商黃姓店員，竟因沒有幫吳姓酒醉顧客微波食品，被對方痛毆。

騎上人行道成習慣 高雄阿伯遭罰37次拒繳被強扣才嚇到

波蘭記者上月發文抱怨高雄人行道機車橫行亂象，之後又發文「不必說，我知道你住高雄」，諷刺高雄人行道騎車亂象。行政執行署展開...

影／物流公司員工進-20℃冷凍倉庫排除障礙物 遭升降機打昏致死

新北市瑞芳區一家物流公司許姓員工，昨晚發現冷凍倉儲區輸送帶被貨品卡住，他獨自進入排除時，疑遭升降機自身後撞擊，倒地昏迷。...

7旬男凌晨騎單車去賣芭樂 未裝燈被休旅車撞飛送醫亡

雲林縣西螺大橋9日凌晨5點22分，發生一起休旅車追撞自行車事故，自行車騎士命危送醫，急救後宣告不治。肇事原因經警方初步分...

高市議員參選人總部遭撒冥紙砸蛋 2嫌落網動手原因曝光

以「民間鬥士團體」名號要參選高雄市議員的前罷捷總部發言人徐尚賢，昨位於高雄市鳳山區的服務處，遭不明人士丟撒雞蛋、冥紙，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。