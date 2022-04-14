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假檢警騙健保卡遭冒用 8旬老婦險匯「擔保款」36萬元
桃園市一名8旬老婦昨天接到假檢警來電，以為自己健保卡遭盜用，積欠大筆醫藥費，差點匯出36萬元給詐騙集團，遭行員及警方阻止，同天還有另一名中年婦人也上當，誤信帳戶遭設定定期扣款，到超商邊講電話邊匯款，中途被趕來員警阻止；警方指出，相關涉案帳戶都已列為警示。
龜山警分局指出，孫姓老婦人（80歲）昨天上午接獲假檢警來電，對方謊稱她健保卡在台北市各家大型醫院使用積欠醫藥費6萬元，要求提存36萬元作為擔保款，老婦人聽到檢察官、警察等關鍵字，就非常緊張，急忙到住家附近郵局欲匯款。
行員、郵局志工發覺孫婦異常，謹慎詢問，得知原因後馬上勸她不要匯款，並報警處理；龜山派出所員警趕到現場，向婦人說明這是詐騙集團手法，老婦人才恍然大悟，配合警方製作筆錄，並將該帳號設定為警示帳戶。
大華派出所昨晚也接獲詐騙報案。蔡姓婦人（48歲）接到假銀行客服來電，稱因駭客入侵銀行系統，網購被設成定期扣款，要求她到超商ATM解除設定，蔡婦邊接電話邊陸續匯款約15萬元至指定帳戶，店員察覺有異立即報警。
大華派出所員警趕到現場，馬上阻止婦人，員警還與電話那頭自稱「主任」的詐騙集團通話，嗆「早晚抓到你」後對方馬上掛掉電話，助婦人保住尚未存入的12萬元；員警發現蔡婦已經匯出不少錢，立即通報165防詐騙專線聯繫匯出銀行，並將目標帳戶列為警示。
警方呼籲，詐騙集團手法不斷推陳出新，如有接獲疑似詐騙訊息，務必提高警覺，請遵循「冷靜」思緒、「查證」虛實、「報警」處理的防詐騙三步驟，並多方查證（165反詐騙專線、派出所查問），防杜所有詐騙犯罪，保護自己的財產。
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