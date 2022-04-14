台2線又見貨櫃車自撞 雨中行車失控撞山壁「折甘蔗」

郝姓男子今早駕駛貨櫃車沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，在南雅路段疑因天雨路滑，車頭失控撞擊右側山壁。郝因受衝擊有暈眩症狀，楊姓乘客鼻子受傷流血，由消防局送醫救治。警方對郝實施酒測，非酒後駕車。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午8點多，接獲報案指台2線指標82.7K處發生車禍，有人受傷。消防人員抵達時，40多歲郝姓男子表示感覺暈眩，婉拒送醫。年約40歲楊姓男子鼻子受傷流血，由消防人員送醫。

據了解，郝男今早駕駛貨櫃車沿台2線往宜蘭方向行駛時，經過事故路段時，疑因下雨導致路面濕滑，貨櫃車失控打滑，撞擊右側路旁山壁才停下。