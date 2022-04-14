聽新聞
test
0:00 / 0:00
台2線又見貨櫃車自撞 雨中行車失控撞山壁「折甘蔗」
郝姓男子今早駕駛貨櫃車沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，在南雅路段疑因天雨路滑，車頭失控撞擊右側山壁。郝因受衝擊有暈眩症狀，楊姓乘客鼻子受傷流血，由消防局送醫救治。警方對郝實施酒測，非酒後駕車。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午8點多，接獲報案指台2線指標82.7K處發生車禍，有人受傷。消防人員抵達時，40多歲郝姓男子表示感覺暈眩，婉拒送醫。年約40歲楊姓男子鼻子受傷流血，由消防人員送醫。
據了解，郝男今早駕駛貨櫃車沿台2線往宜蘭方向行駛時，經過事故路段時，疑因下雨導致路面濕滑，貨櫃車失控打滑，撞擊右側路旁山壁才停下。
貨櫃事肇事後，佔據基隆往宜蘭方向車道，瑞芳警分局派遣8名員警到場採證調查，同時指揮雙向來車單線通行，上午10點半左右排除事故車輛，恢復正常行車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言