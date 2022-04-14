愛媽餵養浪浪倍數成長 吃作物、追車致傷惹出問題多

嘉義縣中埔鄉旭嶺農場外，近日傳有老婦遭流浪狗攻擊受傷，農場負責人莊詠傑說，幾年前原本3、4隻流浪狗，但有「愛媽」長年餵養數量以倍數成長至3、40隻。家畜防治所表示，近日已有派員精準捕捉，後續會再過去，也向民眾宣導「不放養、不棄養、不餵養」。

莊詠傑說，前天上午農場裡面1名70多歲葉姓女員工，早上6點多上班時，遭流浪狗追車，心生畏懼摔車，導致坐骨神經和骨盆腔破裂，開刀、醫藥費至少得5萬多，醫生說要至少半年才會復原。

莊詠傑心疼員工受傷，但不僅如此，流浪狗群聚，每到晚上就會集體大聲嚎叫，吵得人心神不寧，還會偷吃農場內木耳或其他農民作物。

莊詠傑說，幾年前附近流浪狗才3、4隻，也沒有攻擊性，與附近住戶和睦相處。但近日有老婦拿剩菜剩飯或飼料餵養，流浪狗數量以倍數成長至約3、40隻，對「愛媽」勸說無效，「但也沒有強制力」，如今有人受傷後，希望相關單位能正視這個問題。

嘉義縣府家畜防治所長林珮如說，近日獲報後即派員前往，針對攻擊性較強的犬隻「精準捕捉」，但流浪狗跑到山上、草叢較難捕捉，近日還會再過去。但林珮如也感概，精準捕捉「治標不治本」近年不斷跟民眾宣導「不棄養、不放養、不餵養」，追根究柢仍需從源頭餵養人下手，但也沒強制力杜絕問題。