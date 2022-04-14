赤腳小偷行竊香油錢 買藍白拖方便「跑路」露餡被逮

彰化社頭鄉23歲劉姓男子，今天凌晨赤腳潛入彰化縣伸港鄉福德宮，破壞賽錢箱竊取1181元香油錢，由於觸動保全，警方據報趕到，他翻牆逃跑，警方搜捕時，他到超商買一雙藍白拖來穿，員警眼尖發現而露餡，才供認涉嫌偷香油錢，警方訊後，依竊盜罪嫌移送法辦，並懷疑他另涉其他宮廟香油錢竊案。

警方調查，沒有前科的劉姓男子，今天凌晨0時55分許，騎機車到福德宮涉嫌行竊，先破壞窗戶，由於怕留下鞋印，即打赤腳翻竊進入廟內，這時也觸動保全，他在破壞賽錢箱的鎖頭後，搜刮箱內的1181元香油錢，這時和美警分局伸港分駐所伸港分駐所巡佐林永富、警員申洛榛、黃凱智員警據報，會同保全趕到，劉男立即脫離現場。

伸港分駐所所長鐘健行說，員警趕到現場，發現福德宮辦公室內香油錢箱的鎖頭遭破壞，立即展開搜捕，由於員警來得快，劉男來不及騎機車及穿上原先穿的拖鞋，躲在福德宮附近的圍籬與小貨車之間，員警趨前喝斥追捕，劉男立刻翻越圍籬逃逸，

約2時50分許，員警在距離案發地點100公尺處的統一超商前，發現有一名男子穿著一雙嶄新的藍白拖出來，十分可疑，上前盤查。由於警方先前已調閱監視器，獲知劉男特徵，且當時逃離時，他是打赤腳，疑因逃於脫離，到超商買拖鞋而露餡。他才供認竊盜犯行。

警方訊後，依竊盜案準現行犯將他帶回分駐所，依竊盜案嫌偵辦，警方懷疑他另涉其他宮廟香油錢竊案，正擴大偵辦。