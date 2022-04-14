撞斷測速照相桿恐賠百萬 網歪樓「好人一生平安」

新北市吳姓男子駕車帶著另4友，要去北海岸遊玩，途中行經三芝區淡金路一段往石門方向，疑為閃避機車，而撞斷測速照相桿，吳男等5人沒有受傷也無酒駕，只不過一支測速照相桿要價不斐，若內部機件毀損，恐面臨百萬賠償，這是駕駛始料未及。

據了解，吳姓男子（26歲）上周二凌晨3時40分許，開車載著4名友人，準備去北海岸遊玩，途中一車五人行經新北市三芝區淡金路一段（台2線）18.8公里處（往金山石門方向）疑因要閃避對向左轉機車，不慎失控擦撞中央分隔島後，旋即朝分隔島內一支測速照相桿撞去。

強大撞擊力，導致要價百萬的測速照相桿被撞應聲斷裂，直躺在分隔島上，所幸車禍當下沒有波及其他人車，車內5人也沒受傷，駕駛沒有酒駕，肇事原因及責任歸屬，則有待警方調查釐清。