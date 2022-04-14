快訊

台中市防疫停課措施出爐 即日起採「分齡版」

台大兩宿舍傳3學生確診 台大：了解狀況並疫調中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萌女童要波麗士大人「大聲點」 警留字條助父女團圓

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名4歲女童昨天中午偷溜出門，要回家卻被鎖在公寓門口，徘徊時被鄰居發現並報案，警方到場後請鄰居協助開門，跟隨女童上樓，發現她爸爸不在家，便留下字條，將女童帶回派出所；同時間女童父親外出找人，回家才見到字條，趕緊到派出所將女兒領回。

桃園警分局指出，桃園警分局埔子派出所警員許文華及徐芳振昨天13時許巡邏時，接獲民眾報案，表示有名疑似迷路兒童在路旁徘徊，請警方派員到場協處處理。

員警抵達現場，發現一名4歲林姓女童站在一公寓大門前，詢問得知她自己出門散步，回來卻發現公寓大門關起來進不去；員警呼叫公寓住戶，盼有人協助開門，小妹妹在一旁聽了也說「大聲點！」認真的樣子讓在場民眾及員警不禁菀爾。

一行人在居民協助下進入公寓，小妹妹一路帶著員警回到家人租屋處，並主動拿出健保卡；警方發現家中沒人，便留下紙條，提醒左鄰右舍協助留意後，便將女童帶返所內照顧，而她也不忘帶上最心愛的背包才出門。

員警瞭解，小妹妹趁爸爸午休跑下樓溜躂，推測是他醒來發現後，馬上出門尋找，剛好與小妹妹擦身而過；女童父親回家看到字條，很快趕到所內，對於員警及鄰居熱心的協助再三感謝。

桃園市4歲女童昨天回不了家，見到警察也毫不怕生，還要警察叔叔「大聲點」，讓鄰居來幫忙開門，萌萌舉動讓員警暖心。圖／桃園分局提供
桃園市4歲女童昨天回不了家，見到警察也毫不怕生，還要警察叔叔「大聲點」，讓鄰居來幫忙開門，萌萌舉動讓員警暖心。圖／桃園分局提供
警方發現家中沒人，便留下紙條，提醒左鄰右舍協助留意後，便將女童帶返所內照顧，而她也不忘帶上最心愛的背包才出門。圖／桃園分局提供
警方發現家中沒人，便留下紙條，提醒左鄰右舍協助留意後，便將女童帶返所內照顧，而她也不忘帶上最心愛的背包才出門。圖／桃園分局提供

延伸閱讀

被列黑名單 桃園婦竟赴彩券行潑咖啡「驅魔」

影／物流公司員工進-20℃冷凍倉庫排除障礙物 遭升降機打昏致死

獨／疫情燒進基隆市政府 社會處員工確診清空全員PCR採檢

敢約我女友 揪人打死情敵

相關新聞

新北板橋托嬰中心傳女嬰疑遭棉被蓋頭4小時悶死 死因待查

新北市板橋區一間托嬰中心傳出九月大女嬰午睡時，照護員有將棉被拉至頭部，還側身把腳放在棉被上，時隔四小時準備再喝奶，發現無...

騎上人行道成習慣 高雄阿伯遭罰37次拒繳被強扣才嚇到

波蘭記者上月發文抱怨高雄人行道機車橫行亂象，之後又發文「不必說，我知道你住高雄」，諷刺高雄人行道騎車亂象。行政執行署展開...

影／物流公司員工進-20℃冷凍倉庫排除障礙物 遭升降機打昏致死

新北市瑞芳區一家物流公司許姓員工，昨晚發現冷凍倉儲區輸送帶被貨品卡住，他獨自進入排除時，疑遭升降機自身後撞擊，倒地昏迷。...

高市議員參選人總部遭撒冥紙砸蛋 2嫌落網動手原因曝光

以「民間鬥士團體」名號要參選高雄市議員的前罷捷總部發言人徐尚賢，昨位於高雄市鳳山區的服務處，遭不明人士丟撒雞蛋、冥紙，警...

愛媽餵養浪浪倍數成長 吃作物、追車致傷惹出問題多

嘉義縣中埔鄉旭嶺農場外，近日傳有老婦遭流浪狗攻擊受傷，農場負責人莊詠傑說，幾年前原本3、4隻流浪狗，但有「愛媽」長年餵養...

赤腳小偷行竊香油錢 買藍白拖方便「跑路」露餡被逮

彰化社頭鄉23歲劉姓男子，今天凌晨赤腳潛入彰化縣伸港鄉福德宮，破壞賽錢箱竊取1181元香油錢，由於觸動保全，警方據報趕到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。