萌女童要波麗士大人「大聲點」 警留字條助父女團圓

桃園市一名4歲女童昨天中午偷溜出門，要回家卻被鎖在公寓門口，徘徊時被鄰居發現並報案，警方到場後請鄰居協助開門，跟隨女童上樓，發現她爸爸不在家，便留下字條，將女童帶回派出所；同時間女童父親外出找人，回家才見到字條，趕緊到派出所將女兒領回。

桃園警分局指出，桃園警分局埔子派出所警員許文華及徐芳振昨天13時許巡邏時，接獲民眾報案，表示有名疑似迷路兒童在路旁徘徊，請警方派員到場協處處理。

員警抵達現場，發現一名4歲林姓女童站在一公寓大門前，詢問得知她自己出門散步，回來卻發現公寓大門關起來進不去；員警呼叫公寓住戶，盼有人協助開門，小妹妹在一旁聽了也說「大聲點！」認真的樣子讓在場民眾及員警不禁菀爾。

一行人在居民協助下進入公寓，小妹妹一路帶著員警回到家人租屋處，並主動拿出健保卡；警方發現家中沒人，便留下紙條，提醒左鄰右舍協助留意後，便將女童帶返所內照顧，而她也不忘帶上最心愛的背包才出門。