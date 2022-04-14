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欠錢遭圍堵砸爛車 台中男被逼到抓狂亂砍斷債主3指

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中廖姓男子因欠錢被張姓債主尾隨，並夥同蔡姓、鄭姓同夥狂飆追撞朝他猛砸車，廖為反擊也拿西瓜刀火拚，猛砍到張3根手指幾乎斷裂、蔡大面積刀傷，緊急送醫縫合才撿回一命；檢方認為廖顯具殺人不確定故意，依殺人未遂罪嫌起訴他，另依強制罪嫌起訴張等3人。

檢警調查，廖男（27歲）和張男（30歲）有債務糾紛，廖今年2月11日中午開車到太平區某超商找人時，驚覺張及蔡姓（24歲）、鄭姓（26歲）同夥在附近，廖原本想急忙逃離但行蹤暴露被尾隨，沿途遭對方人馬飛車追逐、堵車甚至追撞。

廖逃到中山路四段、新福路口時又遭撞停了下來，另一車的張男、蔡男及鄭男分別拿球棒、鐵製畚箕及三角錐猛砸他的車，廖也不甘示弱持隨手拿車內的西瓜刀下車，揮刀朝對方3人一陣猛砍，當場把張、蔡及鄭砍到手骨折、肌腱斷裂，全身多處撕裂傷全身是血。

廖砍完人立刻逃跑，因附近路人發現有人鬥毆，緊急叫救護車將3名傷者送醫才倖免於死。檢方訊時，廖證稱因遭對方3人追車堵人，自己才拿西瓜刀下車反擊，其餘3人也說因債務糾紛才起衝突，各自也有拿球棒、畚箕及三角錐砸車。

檢方比對多人證詞、路口監視器畫面等，另張、蔡也提出醫院驗傷，確認2人遭砍後，張右手三指的骨頭遭砍斷、蔡的傷口面積甚大且深。

檢方認為，西瓜刀鋒利砍人恐直接斃命或因血流過多致死，廖持刀朝張、蔡猛砍，顯然存有即便對方遭砍中致命部位而死亡的結果也無所謂的心理，具有殺人不確定故意；檢方偵結依殺人未遂罪嫌起訴廖，另依攜帶凶器施強暴脅迫罪嫌起訴張、蔡及鄭。

案發現場。圖／報系資料照
案發現場。圖／報系資料照

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