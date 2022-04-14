新北板橋托嬰中心傳女嬰疑遭棉被蓋頭4小時悶死 死因待查

新北市板橋區一間托嬰中心傳出九月大女嬰午睡時，照護員有將棉被拉至頭部，還側身把腳放在棉被上，時隔四小時準備再喝奶，發現無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。新北地檢署檢察官昨日相驗後，指示擇期解剖確認死因，至於托嬰中心負責人及照護員是否涉及過失致死罪嫌，有待調查相關事證進一步釐清。

新北市海山警分局12日接獲亞東醫院社工通知，徐姓女嬰於12日下午5時12分送至醫院時，為到院前死亡，身體已呈現僵硬，經急救仍宣告不治。

據了解，女嬰母親是今年3月22日送至板橋這間托嬰中心之前身體狀況健康，但3月26日起女嬰因感冒一直都沒好。

據托嬰中心林姓負責人表示，女嬰自12日上午8時起由3名照護員輪流照顧，天中午12時照護員有叫女嬰起床喝奶，但都喝不下去，午睡時將棉被拉至女嬰頭部，還側身把腳放在棉被上，1個小時後，照護員有將棉被拉起，女嬰當時呈現趴姿，但直到下午4時50分，再度叫女嬰喝奶時就已經無生命跡象。