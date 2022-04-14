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台東警未鳴笛、開警示燈尾隨側錄開罰 法院撤銷罰鍰

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東1名郭姓男子去年10月間騎車，因交通違規遭巡邏警尾隨側錄，最後被依道路交道管理處罰條例不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸，開罰1萬元罰鍰，並吊扣駕照6個月。郭不服提出行政訴送。法官調閱監視畫面，未見聞警方鳴笛及開警示燈，且警方又無法舉證，撤銷罰緩。

裁決書指出，郭男於去年10月間清晨騎車送完貨要回去果菜市場，行經更生路時因未依規定駛入來車道，且未戴安全帽，被巡邏警發現，即尾隨側錄，過程中警方按2聲喇叭示意李停車受檢，未料，李都未停車，警方最後開出8張罰單，其中一張為不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸，罰1萬元罰鍰，吊扣駕照6個月。

郭男簽收罰單後，認為警方尾隨在後面，沒有攔停，也沒有開警笛或警示燈，實在不合理，向法院提出行政訴訟。法院審理時，警方稱有按2聲喇叭示意郭停車受檢，但郭都未停車，反而一路多次違規，且都有行車紀錄器側錄，依法執行開單告發。

法官調閱行車紀錄及路口監視器比對後發現，過程中未見聞警方鳴笛及警示燈閃爍，雖有聽到按喇叭2聲，不過，警車按鳴喇叭之動作是否即屬係示意郭停車受稽查之意，郭是否即為喇叭提示音之對象，均尚屬有疑。且巡邏車與郭相距有一段距離及時間差，難以認定警方有攔停動作。

法官綜觀資料判斷，難以認定郭故意不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸，且警方也未提出相關佐證資料，證明郭拒絕停車受檢，撤銷罰緩。

台東1名郭姓男子去年10月間騎車，因交通違規遭巡邏警尾隨側錄，最後被依道路交道管理處罰條例不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸，開罰1萬元罰鍰，並吊扣駕照6個月。郭不服提出行政訴送。法官調閱監視畫面，未見聞警方鳴笛及開警示燈，且警方又無法舉證，撤銷罰緩。本報資料照片
台東1名郭姓男子去年10月間騎車，因交通違規遭巡邏警尾隨側錄，最後被依道路交道管理處罰條例不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸，開罰1萬元罰鍰，並吊扣駕照6個月。郭不服提出行政訴送。法官調閱監視畫面，未見聞警方鳴笛及開警示燈，且警方又無法舉證，撤銷罰緩。本報資料照片

罰單 監視器

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