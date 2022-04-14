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被列黑名單 桃園婦竟赴彩券行潑咖啡「驅魔」

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名婦人疑長期精神不穩定，曾數度騷擾桃園區一家彩券行，遭店家列為拒絕往來戶，昨天晚上她再度前往買彩券遭拒，便朝對方灑咖啡又罵「王八蛋」，遭店家報警；警方指出，經聯絡家屬並取得同意後，已協同救護人員將她強制送醫並檢查。

有網友在「爆料公社」網站PO出影片，指一名婦人曾至桃園區上海路彩券行，不僅搶老闆員工綠豆沙來喝，又一直在店裡大呼小叫，影響店家做生意，因此業者昨晚8時許不願意賣彩券給她，結果婦人一氣之下朝店家潑咖啡。婦人口中念念有詞，不斷罵「小王八蛋」、「驅散」等語，狀似驅魔，又說「不賣彩券給我，你生意不用做了」。

警方獲報到場，婦人稱因店家不讓買彩券才潑咖啡，但不願離開現場，還與員警爭辯；員警發覺她情緒不穩，只好聯繫家屬告知情況，取得同意後將她強制就醫。

桃園警分局指出，婦人精神極不穩定，數次到彩券行騷擾，員警接獲店員報案，立即前往處理並連繫家屬，經向其家屬說明狀況獲得同意，與救護人員合作將其送醫治療，並由家屬陪同照顧。

桃園市一名婦人疑情緒不穩，昨晚在彩券行欲購買遭拒，朝店家潑撒咖啡，作驅魔狀。圖／翻攝自「爆料公社」
桃園市一名婦人疑情緒不穩，昨晚在彩券行欲購買遭拒，朝店家潑撒咖啡，作驅魔狀。圖／翻攝自「爆料公社」
桃園市一名婦人疑情緒不穩，昨晚在彩券行欲購買遭拒，朝店家潑撒咖啡，警方到場後聯繫家屬並取得同意，將她強制送醫。圖／翻攝自「爆料公社」
桃園市一名婦人疑情緒不穩，昨晚在彩券行欲購買遭拒，朝店家潑撒咖啡，警方到場後聯繫家屬並取得同意，將她強制送醫。圖／翻攝自「爆料公社」

彩券行 桃園 咖啡

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