影／物流公司員工進-20℃冷凍倉庫排除障礙物 遭升降機打昏致死

新北市瑞芳區一家物流公司許姓員工，昨晚發現冷凍倉儲區輸送帶被貨品卡住，他獨自進入排除時，疑遭升降機自身後撞擊，倒地昏迷。冷凍區溫度設定-20℃，其他同事發現許男出事報案，消防人員救出時已無呼吸心跳，送醫不治。警方今天表示，已報請檢察官相驗，釐清案發過程及死因。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚9點46分接獲報案，瑞芳區楓子瀨路一家冷凍倉儲廠房，有名男子卡在機器裡面，出動瑞芳中隊、瑞亭及瑞芳分隊共7車15人前往救援。

據了解，事故地點是物流公司的冷凍倉儲廠房，溫度設定為-20℃。20多歲許姓男子昨晚上班時，發現輸送帶遭貨品卡住故障，無法正常運作，在未知會其他同仁情況下進入冷凍倉儲區，想要排除障礙，維修過程中沒有注意到升降機啟動，遭升降機從身後撞擊昏迷。