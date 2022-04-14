騎上人行道成習慣 高雄阿伯遭罰37次拒繳被強扣才嚇到

波蘭記者上月發文抱怨高雄人行道機車橫行亂象，之後又發文「不必說，我知道你住高雄」，諷刺高雄人行道騎車亂象。行政執行署展開清查，發現多名騎士違規卻未繳罰款，其中63歲鄭姓騎士，違規騎上人行道多次，累積37張罰單，他無力償還，最後選擇分18期，繳付3.6萬元欠款。

波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski上月10日發文引發高雄警方大執法，從發文迄今，警方累積開出1萬1116件人行道違規，行政執行署也展開清查，揪出被開單卻未繳清欠款的違規騎士。

行政執行署表示，鄭姓騎士違規騎上人行道多次被警方開罰37次，由高雄市交通事件裁決中心裁決後，併同其他罰單共計40筆，罰鍰總額為3.6萬元，但他卻遲遲不出來繳納。

行政執行署高雄分署受理後，調查發現鄭男無財產，僅有薪資所得資料，一度扣押鄭男於該公司薪資，但鄭男每月薪資不固定，執行人員也找不到鄭男及名下違規機車，最後鄭男經公司同事告知，近日主動辦理分期，共分18期，每期繳納2000元。

不只鄭男積欠大筆違規罰單未繳，43歲胡姓騎士、38歲謝姓騎士，分別因違規騎上人行道，各被開罰24張、12張罰單，欠繳金額為2萬1600元、1萬3400元。執行人員日前準備扣押兩人財產時，隨即致電承辦人員，火速繳清所有欠款。