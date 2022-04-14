紅線違停超商買東西 台南通緝犯栽跟頭

台南55歲鄭姓男子昨天在安平區永華路口某超商前買東西，大剌剌將轎車停在紅線處且為車輛往來頻仍處。台南市警四分局2名女警巡邏時，上前盤查，要鄭男出示證件，經由M-Police查詢，發現是過失傷害通緝犯，當場逮人，得來全不費功夫。

據調查，鄭男因交通過失傷害，為台南地檢2月底所發布的通緝犯。經兩警當場告知其相關權利後，帶返所偵辦。他搖頭直說，只不過是買個東西而已，竟然被警察查獲，實在有夠倒楣。

昨天上午5時許，四分局育平派出所警員洪維玟、黃欣梅巡邏時，在安平區永華路上，發現有輛轎車隨意停在路口的超商前，毫不在意該處為紅線且車輛往來頻繁處。兩女警為避免發生交通危害，主動上前盤查鄭男，「先生，你紅線違停，麻煩出示身分證、駕照」，經由M-police輸入資料後，發現他是一名通緝犯，手到擒來，全然不費功夫。