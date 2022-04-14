影／大甲媽後天回鑾 中警今用數字493警告「勿鬧事」
大甲媽將在16日回鑾進入台中市烏日警分局轄區，市警局長蔡蒼柏昨天邀集一集主管，召開專案會議，會中提醒各分局預先掌握轄內宮廟、陣頭成員名冊、參香時段，約束不得脫序行為，以免「白狼」張安樂率眾滋事的案件再上演，另外市警局也提供3月迄今，已逮捕各類犯罪493人，提醒有心人，在台中市犯案必定「嚴查究辦」。
為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香活動，將於16日（周六）凌晨4時從台中市烏日區大度橋回鑾，進入台中市轄區，台中市警局因「白狼」張安樂在彰化有率眾引發糾紛，造成社會滋擾，市警局長蔡蒼柏，昨天召集各分局長及刑警大隊長等一級主管召開專案會議。
市警局長蔡蒼柏在會中要求分局、刑大主官應事先掌握轄內各宮廟、陣頭之成員名冊與參香時段，告誡、約制不得有脫序行為，並以「民眾安心、遶境平安、活動圓滿」三大目標，針對任何不法行為，將以強勢作為，展現嚴正執法決心、態度，滋事者一個都跑不掉，確保活動安全，讓民眾都能歡喜迎媽祖，安心齊遶境。
台中市警局表示，台中地檢署與台中市警局在3月14日持續執行專案掃蕩勤務，迄今查獲暴力討債集團、詐欺集團、地下錢莊、槍砲及各類賭博犯罪共113件493人，檢方前天與市警局召開「防制宗教遶境暴力犯罪聯繫會議」，由中檢成立專案小組，啟動立即查辦機制，指揮查辦街頭暴力及各類犯罪行為，嚴查究辦、懲惡制暴，提供警方強力後盾。
台中市警局將在16、17日部署1282名強勢警力，且於遶境路線，實施分段調撥車道管制措施；17日10時起在大甲鎮瀾宮及周邊道路實施交通管制措施，另因大甲市區停車位有限，建議參與遶境活動民眾請儘量搭乘台鐵或公車等大眾運輸工具。
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