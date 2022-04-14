高市議員參選人總部遭撒冥紙砸蛋 2嫌落網動手原因曝光

以「民間鬥士團體」名號要參選高雄市議員的前罷捷總部發言人徐尚賢，昨位於高雄市鳳山區的服務處，遭不明人士丟撒雞蛋、冥紙，警方「以車追人」查出蔣姓和莊姓2名男子涉案，當晚在苓雅區逮捕2嫌，動手的蔣嫌推稱，因徐尚賢服務處的人多年前積欠他10萬未還才砸服務處洩恨，因服務處並無林姓男子，警方對他說詞持保留態度，訊後依毀損罪嫌函送法辦。

高雄市警鳳山分局忠孝派出所員警昨天上午7點50分巡邏，經過鳳山區中山西路時，發現有意競選高雄市議員的徐尚賢服務處，門前和騎樓下滿是雞蛋、冥紙，通知徐尚賢後，調閱相關監錄系統畫面，發現凌晨有2名男子乘轎車停在鳳山區中泰街，到徐的服務處丟撒雞蛋、冥紙後逃逸。

由於事發的前一天晚間7點多，1名黃姓女子曾在台南市打「110」報案，稱1名「民間鬥士團體」的謝姓男子，在高雄市鳳山區中山西路，以網路直播渉及霸淩她家人，要求請警察到場勸阻，台南警方通報高雄市警局後，高雄警方立即請鳳山警分局派員前往察看，發現女子所說的播地點，正是徐尚賢的服務處，發現謝姓男子正直播中。

警方當時確認謝男正在直播，查看現場並無安全顧慮，因不知道直播內容，未介入了解直播內容有無渉及網路霸淩情形，事後將徐的服務處列重點巡邏目標；沒想到，昨日一早就發現服務處遭人撒冥紙和雞蛋。