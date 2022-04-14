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高市議員參選人總部遭撒冥紙砸蛋 2嫌落網動手原因曝光

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

以「民間鬥士團體」名號要參選高雄市議員的前罷捷總部發言人徐尚賢，昨位於高雄市鳳山區的服務處，遭不明人士丟撒雞蛋、冥紙，警方「以車追人」查出蔣姓和莊姓2名男子涉案，當晚在苓雅區逮捕2嫌，動手的蔣嫌推稱，因徐尚賢服務處的人多年前積欠他10萬未還才砸服務處洩恨，因服務處並無林姓男子，警方對他說詞持保留態度，訊後依毀損罪嫌函送法辦。

高雄市警鳳山分局忠孝派出所員警昨天上午7點50分巡邏，經過鳳山區中山西路時，發現有意競選高雄市議員的徐尚賢服務處，門前和騎樓下滿是雞蛋、冥紙，通知徐尚賢後，調閱相關監錄系統畫面，發現凌晨有2名男子乘轎車停在鳳山區中泰街，到徐的服務處丟撒雞蛋、冥紙後逃逸。

由於事發的前一天晚間7點多，1名黃姓女子曾在台南市打「110」報案，稱1名「民間鬥士團體」的謝姓男子，在高雄市鳳山區中山西路，以網路直播渉及霸淩她家人，要求請警察到場勸阻，台南警方通報高雄市警局後，高雄警方立即請鳳山警分局派員前往察看，發現女子所說的播地點，正是徐尚賢的服務處，發現謝姓男子正直播中。

警方當時確認謝男正在直播，查看現場並無安全顧慮，因不知道直播內容，未介入了解直播內容有無渉及網路霸淩情形，事後將徐的服務處列重點巡邏目標；沒想到，昨日一早就發現服務處遭人撒冥紙和雞蛋。

警方循線追查，昨天晚上7時在苓雅區逮獲蔣姓男子（30歲）和莊姓男子（37歲）；據了解，莊男供稱是蔣男邀他一起犯案，不清楚動手原因；蔣男則供稱因徐尚嫌服務處的人多年前積欠他10萬未還才砸服務處洩恨，因服務處並無林姓男子，警方懷疑蔣男的說詞，訊後依毀損罪嫌函送法辦，並追查背後動機。

鳳山分局警方逮獲至高雄市議員參選人徐尚賢服務處砸雞蛋和灑冥紙的嫌犯。記者石秀華／翻攝
鳳山分局警方逮獲至高雄市議員參選人徐尚賢服務處砸雞蛋和灑冥紙的嫌犯。記者石秀華／翻攝
鳳山分局警方逮獲至高雄市議員參選人徐尚賢服務處砸雞蛋和灑冥紙的嫌犯。記者石秀華／翻攝
鳳山分局警方逮獲至高雄市議員參選人徐尚賢服務處砸雞蛋和灑冥紙的嫌犯。記者石秀華／翻攝
「民間鬥士」徐尚賢服務處遭丟撒雞蛋、冥紙，警方趕到處理。圖／讀者提供
「民間鬥士」徐尚賢服務處遭丟撒雞蛋、冥紙，警方趕到處理。圖／讀者提供

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