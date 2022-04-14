影／-20℃冷凍倉儲輸送帶卡住 員工排除時遭升降機撞昏

新北市瑞芳區一家物流公司-20℃的冷凍倉儲廠房，昨晚傳出工安意外。許姓男子發現冷凍倉儲輸送帶遭貨品卡住，自行進入排除時，疑因未注意到後方升降機啟動，遭撞擊後昏迷。顏姓同事發現後報案，許男由消防人員救出已無呼吸心跳，送往醫院急救。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚9點46分接獲報案，瑞芳區楓子瀨路一家冷凍倉儲廠房，有男子卡在機器裡面，出動瑞芳中隊、瑞亭及瑞芳分隊共7車15人前往救援。