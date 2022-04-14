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影／-20℃冷凍倉儲輸送帶卡住 員工排除時遭升降機撞昏

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市瑞芳區一家物流公司-20℃的冷凍倉儲廠房，昨晚傳出工安意外。許姓男子發現冷凍倉儲輸送帶遭貨品卡住，自行進入排除時，疑因未注意到後方升降機啟動，遭撞擊後昏迷。顏姓同事發現後報案，許男由消防人員救出已無呼吸心跳，送往醫院急救。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚9點46分接獲報案，瑞芳區楓子瀨路一家冷凍倉儲廠房，有男子卡在機器裡面，出動瑞芳中隊、瑞亭及瑞芳分隊共7車15人前往救援。

據了解，事故地點是-20℃的冷凍倉儲廠房，20多歲許姓員工發現冷凍倉儲內輸送帶因遭貨品卡住故障，未知會其他人員就進入倉儲維修，想要排除故障，結果未注意到後方升降機啟動，遭升降機撞擊昏迷。同公司顏姓員工發現後報案，消防救護人員抵達救出時，許已無呼吸心跳，送往八堵台灣礦工醫院急救中。

新北市瑞芳區一家物流公司許姓員工昨晚在冷凍倉儲排除障礙時，疑遭升降機撞擊後昏迷，被救出已無呼吸心跳，送醫急救中。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區一家物流公司許姓員工昨晚在冷凍倉儲排除障礙時，疑遭升降機撞擊後昏迷，被救出已無呼吸心跳，送醫急救中。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區一家物流公司許姓員工昨晚在冷凍倉儲排除障礙時，疑遭升降機撞擊後昏迷，被救出已無呼吸心跳，送醫急救中。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區一家物流公司許姓員工昨晚在冷凍倉儲排除障礙時，疑遭升降機撞擊後昏迷，被救出已無呼吸心跳，送醫急救中。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區一家物流公司許姓員工昨晚在冷凍倉儲排除障礙時，疑遭升降機撞擊後昏迷，被救出已無呼吸心跳，送醫急救中。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區一家物流公司許姓員工昨晚在冷凍倉儲排除障礙時，疑遭升降機撞擊後昏迷，被救出已無呼吸心跳，送醫急救中。記者邱瑞杰／翻攝

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