新北公安小組稽查色情紓壓會館 業者自拆招牌歇業
日前有媒體爆料，新北市永和區林森路某舒壓會館疑似提供色情按摩等違法情事，新北市警方知悉，立刻提報公安小組為優先稽查對象，昨天晚上對其場所臨檢，發現有違法情事要求改善和祭出裁罰，業者自知日後恐難以營業，當下自行拆除店面招牌並歇業。警方表示，將持續監控轄內任何不法場所。
新北市公共安全聯合稽查小組，獲悉永和區某紓壓會館疑有違法色情服務，昨天晚上7點半，新北市警局協同消防局、工務局、經發局與當地警方永和分局共組公安小組，至該場所臨檢，調查發現，2樓防火門無法自動回歸與閉合等違法情況，當場告知限期改善。
由於轄區警方過去就有密切監控該紓壓會館營業狀況，業者自知日後難以營業，遂自行拆除店門並表示結束營業，永和警方表示，將持續監控該會館與轄內任何不法營業情事，請民眾放心。
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