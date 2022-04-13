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影／轎車左轉撞機車 U字迴力鏢式撞停等區5機車釀4傷

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓女子今天傍晚下班時間，開車行經東區樂業路、旱溪西路時，左轉時先與對向機車碰撞，再U字型掉頭失控，撞上在路邊停等紅燈的5輛機車及一輛路邊停車的貨車，造成4人受傷送醫，經警方調查，雙方駕駛都無酒精濃度，詳細的肇事原因，仍待後續調查釐清。

據查，林姓女子（24歲）今天傍晚近6時許，開車沿東區旱溪西路由北往南方向行駛，行經案發路口欲左轉樂業路時，與行駛在旱溪西路對向車道的李姓機車騎士（28歲）發生碰撞，林女轎車右側車身被撞擊後，轎車又失控，成U字型掉頭，再撞上在樂業路機車待轉區的5名機車騎士，以及一輛停在路邊的貨車。

全案造成4人受傷，經送醫後暫時無生命危險，第三警分局交通分隊初步調查，雙方駕駛都無酒精濃度，肇事原因是轉彎車未禮讓直行車、未注意車前狀況，抑或是其他因素？仍待後續調查才能釐清。

不過因為車禍發生的下班時間，加上旱溪西路與樂業路是往來市區的重要道路，也一度因此起車禍，而造成交通堵塞，不過路況在案發後的30至40分鐘內排除，目前已恢復正常通行。

台中市東區旱溪西路、樂業路在今天傍晚近6時許，發生連環車禍，釀多輛汽機車事故有4人受傷。圖／讀者提供
台中市東區旱溪西路、樂業路在今天傍晚近6時許，發生連環車禍，釀多輛汽機車事故有4人受傷。圖／讀者提供
台中市東區旱溪西路、樂業路在今天傍晚近6時許，發生連環車禍，釀多輛汽機車事故有4人受傷。圖／讀者提供
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台中市東區旱溪西路、樂業路在今天傍晚近6時許，發生連環車禍，釀多輛汽機車事故有4人受傷。圖／讀者提供
台中市東區旱溪西路、樂業路在今天傍晚近6時許，發生連環車禍，釀多輛汽機車事故有4人受傷。圖／讀者提供
台中市東區旱溪西路、樂業路在今天傍晚近6時許，發生連環車禍，釀多輛汽機車事故有4人受傷。圖／讀者提供
台中市東區旱溪西路、樂業路在今天傍晚近6時許，發生連環車禍，釀多輛汽機車事故有4人受傷。圖／讀者提供

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