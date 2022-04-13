男7度酒駕遭逮 警：新法開罰最少11萬

新北市郭姓男子昨天早上無照酒後騎車，要去永和區某工地上班時遭警方攔檢，他酒測值每公升達0.16毫克，更是第7度酒駕。警方當場查扣他機車，並製單告發，經計算他至少將繳納11萬1000元罰緩。

新北市警永和分局昨天早上執行酒駕臨檢勤務，在環河西路和保生路口發現郭男（47歲）騎車搖晃不穩，攔下後盤查，赫然發現他不只酒測值每公升達0.16毫克，更是7度酒駕。

警方調查，郭男是酒駕累犯，在1998年、2001年、2008年、2011年、2014年、2017年都有酒駕紀錄。

警方當場移置保管他機車，並針對無照駕駛、酒後駕車以及10年內第2次酒駕等違規情事，製單告發；經計算，他將面臨最少11萬1000元罰緩。

警方表示，道交條例修正後，若汽機車駕駛人10年內第2次酒駕，加重罰鍰機車駕駛9萬元、汽車駕駛12萬元，若是第3次以上，則依前次所處罰金額加罰新臺幣9萬元，還要吊銷駕照，並公布姓名、照片和違法事實。

警方指出，許多民眾喝酒後自恃住的近、喝不多不會超標，或是認為酒應該退了，白天警察不會攔查而酒駕，呼籲民眾勿心存僥倖，酒後務必找代駕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康