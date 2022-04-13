影／淡水「機車」男酒駕送瓦斯 拒檢襲警工作恐不保

新北市警方日前在淡水北投子地區埋伏查緝毒品交易，55歲魏姓男子明明喝了酒卻騎機車要去送瓦斯，不巧被員警遇上，結果不但不配合盤查，還動手推擠員警成傷，最後被壓制逮捕，酒精值雖未達公共危險罪嫌，最後仍須扣車、扣牌、至少罰款1萬5，再加妨害公務移送法辦。

原來魏男是附近瓦斯行員工，7日晚間10時許在店裡喝酒之後，還騎機車要去送瓦斯，剛好淡水警分局水碓派出所員警在附近埋伏追查毒品交易，警員游謨煥、蕭宛如看見他騎機車搖搖晃晃，便上前攔車。

但魏男拒絕盤查，還激動伸手推擠，造成警員游謨煥右手擦傷。最後支援警力到場協助將他壓制逮捕，呼氣酒測值0.17毫克，雖未達0.25毫克公共危險罪嫌標準，但超過0.15毫克，依規定不得駕車。

警方最後依妨害公務罪嫌將魏男移送法辦，同時依違反道路交通管理處罰條例第35-1條開罰，可處1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，並當場扣車、吊扣駕駛執照1至2年；再依第35-9條吊扣該機車牌照2年。這下子沒法駕車送瓦斯，恐怕連工作都不保。

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