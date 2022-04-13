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北市頂樓加蓋驚傳火警 9旬老婦帶呼吸器疏散獲救
台北市北投區稻香路一處位在3樓高的頂樓加蓋房屋，今天下午2時許發生火警，幸好建物2樓住宅內住警器發出警報聲響，北市消防局獲報到場，救出5人、疏散2人，其中疏散的一名年約90歲的白髮婦人本身就配戴呼吸器，虛驚一場，全案無人受傷送醫。
北市消防局今天下午2時許獲報，稻香路巷子發生火警，2樓建物尚未在3樓的頂樓加蓋發生火警，已見火光。消防局派出各式車輛28輛、59人到場馳援，約半小時撲滅火勢，火警現場救出3男2女等5人、疏散2名女子。
火警現場1名90歲白髮婦人，配戴了呼吸器，一度以為嗆傷，經了解後，婦人平日習慣配戴呼吸器，虛驚一場，全案無人受傷送醫。消防指出，頂加燃燒面積約有30平方公尺，財損約3萬元，起火原因尚待調查釐清。
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