3人乘膠筏出海作業 遭大浪衝擊翻覆1人送醫不治

海巡署南部分署第六岸巡隊旭海安檢所今13日早上6點多，接獲恆春警分局旭海派出所通報，稱屏東旭海籍一艘膠筏在台東阿塱壹古道南田入口處近岸海域翻覆等待救援，翻覆地點鄰近台東，海巡署獲報後啟動跨區聯合緊急應變機制，在救難人員努力下，3名船員均救起，其中1人送醫宣告不治。

海巡指出，今清晨6點多，旭海安檢所接獲旭海派出所通報，屏東旭海一艘膠筏在台東阿塱壹古道南田入口處近岸海域翻覆等待救援，因翻覆地點鄰近台東，海巡署第八巡防區指揮部接獲安檢所通報後，派遣恆春海巡隊PP-3535艇前往，並通報海巡署第十巡防區指揮部派遣台東海巡隊PP-3595艇、台東第一三岸巡隊大武安檢所及台東縣消防局大武大隊大武消防分隊等單位，啟動聯合搜救機制馳援。