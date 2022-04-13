清大教育學院大樓新建工程傳火警 消防奔7樓灌救滅火

國立清華大學教育學院大樓新建工程今天下午2點多傳出火警，7樓工地冒出陣陣火煙，據了解，疑為電桿施工火花掉落保麗龍假牆處，引發火勢，現場人員以滅火器撲滅未果，緊急通報消防人員布水線灌救，約花半小時熄滅火勢，現場無人員傷亡。

清大教育學院大樓新建工地位於南校門的寶山路側，2020年9月開始施工，將打造1棟地上8層、地下2層共8000坪的建築，包括創客教室、互動講堂、劇場教室、國際會議廳及教學空間等，預定工期至明年4月9日，未料今天傳出工地火警消息。

新竹市消防局今天下午2點45分獲報寶山路一處清大大樓工地火警，現場竄出火勢與黑煙，立刻派遣鄰近分隊到場灌救，消防人員下午2點54分到場，由於火點在7樓高，消防人員布水線到7樓處打火，下午3點24分撲滅火勢，燃燒範圍僅5平方公尺。