自強外役監科長遭施暴 檢方以殺人未遂求處嫌犯8年徒刑

花蓮自強外役監獄周姓戒護科長，在2月遭劉姓、黃姓男子駕車追撞，並被2人持棍棒毆打。起因是2人得知邵姓受刑人返家奔喪遭駁回，為他出面教訓科長。不但尾隨、撞擊科長車輛，還不顧車上有周的妻小對他施暴。檢方今天偵查終結，以殺人未遂罪起訴2人，求處有期徒刑8年。

警方調查，2月15日晚間7時許，周男開車載妻小返家，在花蓮市德安一街停等紅燈時，19歲劉男開車載18歲黃男從後方追撞，雙方下車短暫交談後，劉突然揮拳毆打周，黃則從車上拿出球棒及辣椒水攻擊，不到5分鐘就離開。周男左手骨裂、頭部擦挫傷送醫，車上妻小也被噴到辣椒水。

2人原先向警方稱車禍後對方態度不佳才打人，但花蓮地檢署覺得案情不單純，經檢警大規模調閱現場監視錄影畫面，逐一分析比對劉男、黃男犯罪模式後，發現2人跟蹤周男已久，為了尾隨，甚至因此忘記付餐廳錢。

劉男、黃男見周姓科長停等紅綠燈，已遠離派出所且現場道路狹窄，認為機不可失，便故意開車追撞周男車輛，見下車者確實為科長後，先徒手毆打，再拿出預藏的球棒與辣椒水，以球棒痛毆周男的頭部，怒嗆「給你死」等恐嚇話語，施暴時間約3分鐘。

周男用手保護頭部，不過左手第四、五掌骨骨折、左上臂開放性傷口、雙側眼急性結膜炎、角膜炎等傷害，另周的妻小在車內目睹，卻慘遭被噴辣椒水，周妻逃至民宅內報警及錄影蒐證，哀求停手，2人見民眾開始聚集便開車逃逸。