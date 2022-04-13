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遊覽車自撞限高桿！車頭 「直接被削掉」變敞篷車 幸無人傷亡
昨天下午3點多，49歲王姓遊覽車司機下班準備回家，因光線刺眼沒看到限高防撞桿，車頭直接撞上限高2.5公尺的限高桿，車頭直接被削掉變成敞篷車，前擋風及車窗玻璃碎裂一地。警察擔心碎玻璃會導致其他車輛爆胎，在清潔隊到場前就，向附近民宅借掃把把馬路掃乾淨，熱心行徑被民眾大力讚許。
49歲王姓遊覽車駕駛因光線刺眼，再加上路線不熟悉，在舊社通往斗南的地下道前，將2.5公尺限高桿撞到扭曲變形，遊覽車車頭慘被削成敞篷車，撞擊聲響巨大，引起附近居民關心。當時已是下班時間，王姓駕駛正在回家途中，車上並無乘客，因此無人受傷。
斗南警分局說明，這起遊覽車自撞案件經詢問司機，疑似因路況不熟，再加上光線刺眼沒看到限高桿才撞上肇事。斗南派出所員警獲報後，立即到場處理車禍，除了進行交通管制引導車輛通行，還擔心民眾輪胎壓到碎玻璃爆胎，特地向附近民宅借掃把將馬路上碎玻璃清除，熱心行徑獲民眾大力讚賞。
斗南警察分局呼籲，駕駛車輛行經涵洞、地下道前，應留意限高標誌牌內限制行駛高度，避免不熟悉路況發生事故，才能確保行車安全。
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