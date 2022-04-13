貨車逆向進入機車道動彈不得 2個多小時狀況才排除

台北市一名林姓男子開著大貨車，因不熟悉路況，從萬華區的桂林疏散門處逆向進入機車專用道，後方的陳姓、林姓男機車騎士疑為閃躲，發生追撞車禍，所幸雙方送醫後皆無大礙。轄區警方萬華分局到場處理車禍，另對大貨車駕駛林男依道路交通管理處罰條例舉發違規。

林男（62歲）今天上午7點48分左右，開著大貨車，沿萬華區的堤外便道北向行駛，過程中因不熟悉路況，從桂林疏散門處不慎逆向開入機車專用道中。

在後方的陳姓(45歲）男機車騎士為閃避大貨車，趕緊剎車，雖然未撞上大貨車，但仍被後方的林姓男機車騎士（53歲）撞上，雙方發生追撞車禍。

事故發生後，大貨車駕駛林男又在迴車過程中，貨車右後輪陷入右側路緣低窪處，無法進退；轄區警方萬華分局交通分隊員警到場，一邊處理車禍，一邊管制現場車流動線，並派遣拖吊車協助排除狀況，2個半小時後恢復交通順暢。