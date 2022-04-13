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影／命大！彰化139再傳車禍 機車衝到對向撞車受輕傷
彰化市縣道139線又出事了！20歲劉姓男子騎機車，本月9日傍晚沿著139線花壇鄉環山路往彰化市方向行駛，在行經草孳埔垃圾場前彎道時，不慎失控，連人帶車滑上對向車道，撞上曾姓男子駕駛的休旅車，劉幸好只是雙手骨折。當時驚險畫面今天曝光，很多人都說劉男命大。
環山路此一路段是連續彎道，又是上下坡，常發生車禍，2020年11月間，立委黃秀芳座車行經此一彎道發生車禍，造成肇事男子死亡外，黃秀芳也受傷，縣府及警方設置多處警告標誌，提醒駕駛人，注意行車安全。
不料，本月9日下午5時23分許，劉姓機車騎士沿139線環山路往彰化市方向行駛，在彎道疑因駛操作不當，先行摔倒後，機車與人分離，衝到對向車道，撞上由曾姓男子駕駛的休旅車，碰一聲，讓車內員驚叫幾聲。
警方指出，車禍發生後，劉男兩手骨折，機車車殼多處刮擦痕，曾姓男子的休旅車前保險桿受損，兩人酒測值均是0，肇事主因是劉男駕駛操作不當。
此一車禍的驚險畫面今天曝光，影片中，劉男駕駛機車在彎道中，在過彎時，失控穿越雙黃線，隨即跌倒，機車與人繼續往前衝了10多公尺，曾男所駕休旅車人員發現時，「啊」的一聲，就撞上來，然後發出碰的巨大聲響。
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