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防堵疫情破口！安平警臨檢八大 2業者未提供快篩紀錄
國內新冠肺炎疫情持續嚴竣，為避免疫情延燒，台南市警四分局昨晚對於3家視聽歌唱及養生館臨檢稽查，僅1家有提供從業人員每周至少1次快篩紀錄，另2家業者未提供，當場開立稽查表，分別依傳染病防治法移送衛生局裁罰，3000元以上1萬5000元以下罰鍰。
市警四分局遵照市長黄偉哲提示，積極規劃，執行轄區特種行業防疫稽查臨檢，並宣導業者落實顧客必須施打第三劑及從業人員、工作人員施打第二劑滿三個月再施打第三劑，且每周要有快篩紀錄可稽等規範，嚴防防疫破口。
警方製作宣導看板3面，進入場所顧客應提供至少接種3劑疫苗證明、從業人員皆應接種疫苗2劑且滿14天第2劑滿3個月者應接種第3劑、從業人員即日起至4月30日須每週進行1次快篩陰性者始得提供服務，並在營業場所大廳集中服務小姐及工作人員，由臨檢帶班警備隊副隊長以手持擴音器作宣導，另臨檢包廂亦向顧客作宣導。
分局長王子雄表示，為防堵疫情延燒擴散，警方將加強協助落實防疫工作，針對轄內特定娛樂場所，執行防疫臨檢稽查，並督促業者落實實聯制、顧客應提供至少接種3劑疫苗證明及從業人員即日起至4月30日須每周進行快篩，且要有紀錄可供稽查，不容違反相關規定，警方將持續透過各種勤務作為，揪出違反防疫規定，移由權責主管機關從重裁罰，全力堵住疫情破口。
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