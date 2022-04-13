防堵疫情破口！安平警臨檢八大 2業者未提供快篩紀錄

國內新冠肺炎疫情持續嚴竣，為避免疫情延燒，台南市警四分局昨晚對於3家視聽歌唱及養生館臨檢稽查，僅1家有提供從業人員每周至少1次快篩紀錄，另2家業者未提供，當場開立稽查表，分別依傳染病防治法移送衛生局裁罰，3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

市警四分局遵照市長黄偉哲提示，積極規劃，執行轄區特種行業防疫稽查臨檢，並宣導業者落實顧客必須施打第三劑及從業人員、工作人員施打第二劑滿三個月再施打第三劑，且每周要有快篩紀錄可稽等規範，嚴防防疫破口。

警方製作宣導看板3面，進入場所顧客應提供至少接種3劑疫苗證明、從業人員皆應接種疫苗2劑且滿14天第2劑滿3個月者應接種第3劑、從業人員即日起至4月30日須每週進行1次快篩陰性者始得提供服務，並在營業場所大廳集中服務小姐及工作人員，由臨檢帶班警備隊副隊長以手持擴音器作宣導，另臨檢包廂亦向顧客作宣導。