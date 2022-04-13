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桃園托嬰中心下超商倉庫火警 教師與嬰幼兒躲二樓室內

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢福州一街上的便利超商今下午1時許發生火警，現場濃煙密布，消防人員到場後立刻佈水線灌救，初步研判起火點應是超商內的倉庫，不過當時發現得早，所幸無人受傷受困，不過2樓為托嬰中心，讓路過民眾一度憂心，詳細起火原因將有待消防火調科進一步釐清。

今下午1時34分，消防接獲報案便利超商起火燃燒並冒出濃煙，警、消人員到場後，立即佈水線灌救並迅速熄滅，好在一開始有濃煙冒出時，店員就立即發現報案，並立即阻止要進店內消費顧客，讓火災當下無人在店內，因此無人受傷受困。

而2樓的托嬰中心，因為有延燒及濃煙向上竄情形，因此火災當下，教師及嬰幼兒都留在2樓室內，目前消防人員仍留下查看是否有後續問題，確保教師及嬰幼兒安危，詳細起火原因將有待消防火調科進一步釐清。

桃園中壢福州一街上的便利超商今下午1時許發生火警。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢福州一街上的便利超商今下午1時許發生火警。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢福州一街上的便利超商今下午1時許發生火警，不過2樓為托嬰中心，讓路過民眾一度憂心。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢福州一街上的便利超商今下午1時許發生火警，不過2樓為托嬰中心，讓路過民眾一度憂心。記者翁唯真／翻攝

托嬰 火災

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