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影／吳男心情不佳逆向行駛國道 員警追查時意外被炸傷

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

太誇張！南投縣53歲的吳姓男子，昨晚疑心情不佳，竟開著BMW轎車在國道6號向東行線逆向狂飆，嚇壞其他駕駛人，最後吳男開下北山交流道，於平面道路失控衝落邊溝車卡住，員警獲報到場處理，卻拒不下車狂踩油門，輪胎磨地高熱爆胎，導致2名員警手腳被炸傷。

國道七隊表示，吳男先是逆向行駛於國道公路，之後行經國姓二隧道口，連續擦撞施工中的交通錐，施工單位發現後，由工程車尾隨下北山交流道，肇事車在國姓鄉發生交通事故自撞水溝，國道警方已調閱相關監視畫面，將依公共危險罪嫌送辦，吳男將為其危險行為付出代價。

埔里分局指出，這宗誇張的車禍案件，是4月12日晚間23時許接獲110報案，於國姓鄉中正路四段207號前發生交通事故，北山派出所所長陳志成及警員張元薰隨即前往處理，陳所長等員抵達現場後，發現吳男拒不下車，並猛踩油門造成引擎空轉，而車輛輪胎因高速摩擦溝邊發生氣爆，當場波及兩名處理員警的腿部被炸傷。

國道警察巡邏車獲報也趕抵事故現場，經警方與國道警察埔里小隊員警緊急破窗，將吳男拖出車外，並送埔里基督教醫院；經實施酒測，吳民酒測值為0.0毫克，無酒後駕車情事，但北山所長陳志成送醫後，有右小腿紅腫及擦挫傷、警員張元薰右手臂擦挫傷。

南投縣53歲的吳姓男子，昨晚疑心情不佳，在國道逆向狂飆，於平面道路失控衝落邊溝拒不下車狂踩油門，爆胎導致2名員警手腳被炸傷。圖／埔里分局提供
南投縣53歲的吳姓男子，昨晚疑心情不佳，在國道逆向狂飆，於平面道路失控衝落邊溝拒不下車狂踩油門，爆胎導致2名員警手腳被炸傷。圖／埔里分局提供
南投縣53歲的吳姓男子，昨晚竟開著BMW轎車在國道6號逆向狂飆，並於平面道路失控衝落邊溝，被警方強制拉下車送醫。圖／埔里分局提供
南投縣53歲的吳姓男子，昨晚竟開著BMW轎車在國道6號逆向狂飆，並於平面道路失控衝落邊溝，被警方強制拉下車送醫。圖／埔里分局提供
南投縣53歲的吳姓男子，昨晚疑心情不佳，竟開著BMW轎車在國道6號向東行線逆向狂飆，並於平面道路失控衝落邊溝車卡住。圖／埔里分局提供
南投縣53歲的吳姓男子，昨晚疑心情不佳，竟開著BMW轎車在國道6號向東行線逆向狂飆，並於平面道路失控衝落邊溝車卡住。圖／埔里分局提供
南投縣53歲的吳姓男子，昨晚疑心情不佳，竟開著BMW轎車在國道6號向東行線逆向狂飆，並於平面道路失控衝落邊溝車卡住。圖／埔里分局提供
南投縣53歲的吳姓男子，昨晚疑心情不佳，竟開著BMW轎車在國道6號向東行線逆向狂飆，並於平面道路失控衝落邊溝車卡住。圖／埔里分局提供
南投縣53歲的吳姓男子，昨晚疑心情不佳，竟開著BMW轎車在國道6號向東行線逆向狂飆，並於平面道路失控衝落邊溝車卡住。圖／埔里分局提供
南投縣53歲的吳姓男子，昨晚疑心情不佳，竟開著BMW轎車在國道6號向東行線逆向狂飆，並於平面道路失控衝落邊溝車卡住。圖／埔里分局提供

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