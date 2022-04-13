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健身房跳繩扭傷腳踝 女怨教練沒示範 告刑民事都踢鐵板

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

楊姓女子想要增加肌力報名一對一健身課程，卻不小心跳繩受傷，扭傷右腳，楊不滿怒告向姓女教練過失傷害，檢方調查後認為頂尖運動員即使在完善指導下，都可能受傷，不起訴女教練；楊女不服另提民事求償18萬3000元，但法官認為受傷原因很多，認為向女、健身房沒過失，判免賠。

楊女指控，向女明知道她30多年沒有跳繩，不熟悉跳繩技巧，她也告訴教練她右腳韌帶曾經受過傷無力，但上課時教練卻要求她跳繩，她擔心舊傷復發，改用左腳「單腳」跳，後來教練見狀卻要求她換腳平衡，沒想到剛換右腳起跳，就馬上扭傷。

楊女不滿向女事後沒立即冰敷，僅叫她到一邊休息等課程結束，她回家後傷勢加劇，除扭傷外還合併韌帶損傷，一氣之下對教練提告。

但檢方調查後，認為受傷原因可能是熱身不足、身體狀況不佳或操作未確實等，就算全球頂尖運動員都可能受傷，不能就此對教練究責，認定向女無過失，不起訴處分。

刑事部分楊女不服，額外再提民事求償，主張因右腳受傷，害她得付出醫療、輔具費共9萬3000元，另求償慰撫金9萬元，合計向健身房、向女求償18萬3000元。

高雄地院審理時，雙方各執一詞，向女反駁稱她是依教練專業進行訓練，她也有教楊女怎麼跳，扭傷後也立刻停止訓練，因為課程快要結束了，楊女自己撐不要冰敷，要回家休息；所屬健身房則稱跳繩訓練強度不高，楊女扭傷應該屬意外，教練教學和楊女受傷沒有關係。

法官認為，受傷原因很多，如熱身不足、跳繩動作未確實做好、注意力不集中等，都可能造成受傷，因此不能歸咎於向女指導有誤，因雙方各執一詞，現場無其他人在場，也欠缺監視器畫面，認定向女、健身房並無過失，判免賠。

跳繩示意圖。本報資料照片
跳繩示意圖。本報資料照片

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