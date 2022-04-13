桃園龍潭區間測速測出「均速142」 警方：儀器無問題

桃園市台三線龍潭段50.5至51.7公里區間測速引發爭議，有網友實測發現重機車在該路段以「均速142公里」行駛幾乎不可能，質疑測速儀器失準，對此桃園交警大隊回應，已委託廠商重新檢測，沒有發現異常，且啟用至今事故數明顯下降，代表區間測速確有助於增進用路安全。

台三線龍潭段50.5至51.7公里區間測速測出「均速142公里」高速，因該路段是山路、多彎道及路口，且下班時間車多，幾乎不可能以如此高速通過，且儀器上顯示的路程長與公告區間長度落差200公尺，遭網友質疑檢測儀器是否可靠。

交通警察大隊執法組長連國豐表示，警方已委請廠商調出原始資料重新檢視，並檢查測速儀器，均未發現異常，該區間測速啟用至今也未接到任何申訴。

至於車友質疑通行距離1021公尺，與公告區間1.2公里有落差，連國豐說，兩部儀器間的距離確實是1021公尺，平均速率一樣是以總距離除以總時間，並未少算200公尺。

連國豐指出，台三線龍潭段2月16日啟用至今（4月13日）中午止，已舉發超速4237件，至今只發生一件事故，去年同期則有5件；同天啟用的台3線大溪段雙向，舉發819件，啟用前事故4件、啟用後則還沒發生過事故，顯示區間測速確有助於降低事故發生率。