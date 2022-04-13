快訊

新北激增264例...確診足跡曝光 鼎泰豐、星巴克、海底撈入列

紐約地鐵槍擊案：失能的地鐵安全計畫？

登馬博橫斷女山友高山症 空勤吊掛送醫

中央社 / 花蓮縣13日電

登山隊伍23人攀登馬博橫斷，其中56歲魏姓女隊員於太平谷營地附近林道疑似發生高山症狀，無法行走求援，空勤直升機今天上午吊掛成功，送台東豐年機場由救護車送醫治療。

花蓮縣消防局今天發布訊息表示，12日下午2時許接獲海巡署轉報山域意外事故，民眾報案指一行登山隊伍共23人，4月6日從南投東埔登山口進入，預計4月13日由玉里林道下山，其中1名女性隊員在太平谷營地附近發生高山症狀，意識清楚，無法行走，請求消防局派員協助救援。

消防局第三大隊接獲通報後立即集結搜救人員並聯繫空勤總隊，先遣搜救人員由消防局、義消、林務局玉里工作站、卓溪鄉登山協會共7人集結清點裝備後，分為空中部隊及地面步行部隊同時行動。

為爭取救援時間，步行搜救人員跋山涉水、不斷強攻；空中搜救人員昨天因雲層太厚直升機無法飛行，今天上午約6時許天候許可，空勤直升機起飛前往太平谷營地成功將患者吊掛，搜救人員立即給予救護處置，空勤降落台東豐年機場，由救護車送往台東馬偕醫院治療。

高山症

延伸閱讀

慈濟捐高市府1萬2千顆住警器 弱勢、獨居長者優先安裝

烏坵民眾突發心肌梗塞 空勤直昇機救援撿回一命

烏坵鄉民心肌梗塞 空勤拂曉起飛救回一命

提高緊急救護成效 台南消防局第七大隊成立教官團組訓

相關新聞

貨車逆向進入機車道動彈不得 2個多小時狀況才排除

台北市一名林姓男子開著大貨車，因不熟悉路況，從萬華區的桂林疏散門處逆向進入機車專用道，後方的陳姓、林姓男機車騎士疑為閃躲...

影／命大！彰化139再傳車禍 機車衝到對向撞車受輕傷

彰化市縣道139線又出事了！20歲劉姓男子騎機車，本月9日傍晚沿著139線花壇鄉環山路往彰化市方向行駛，在行經草孳埔垃圾...

桃園托嬰中心下超商倉庫火警 教師與嬰幼兒躲二樓室內

桃園中壢福州一街上的便利超商今下午1時許發生火警，現場濃煙密布，消防人員到場後立刻佈水線灌救，初步研判起火點應是超商內的...

防堵疫情破口！安平警臨檢八大 2業者未提供快篩紀錄

國內新冠肺炎疫情持續嚴竣，為避免疫情延燒，台南市警四分局昨晚對於3家視聽歌唱及養生館臨檢稽查，僅1家有提供從業人員每周至...

影／吳男心情不佳逆向行駛國道 員警追查時意外被炸傷

太誇張！南投縣53歲的吳姓男子，昨晚疑心情不佳，竟開著BMW轎車在國道6號向東行線逆向狂飆，嚇壞其他駕駛人，最後吳男開下...

健身房跳繩扭傷腳踝 女怨教練沒示範 告刑民事都踢鐵板

楊姓女子想要增加肌力報名一對一健身課程，卻不小心跳繩受傷，扭傷右腳，楊不滿怒告向姓女教練過失傷害，檢方調查後認為頂尖運動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。