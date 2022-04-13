登馬博橫斷女山友高山症 空勤吊掛送醫

登山隊伍23人攀登馬博橫斷，其中56歲魏姓女隊員於太平谷營地附近林道疑似發生高山症狀，無法行走求援，空勤直升機今天上午吊掛成功，送台東豐年機場由救護車送醫治療。

花蓮縣消防局今天發布訊息表示，12日下午2時許接獲海巡署轉報山域意外事故，民眾報案指一行登山隊伍共23人，4月6日從南投東埔登山口進入，預計4月13日由玉里林道下山，其中1名女性隊員在太平谷營地附近發生高山症狀，意識清楚，無法行走，請求消防局派員協助救援。

消防局第三大隊接獲通報後立即集結搜救人員並聯繫空勤總隊，先遣搜救人員由消防局、義消、林務局玉里工作站、卓溪鄉登山協會共7人集結清點裝備後，分為空中部隊及地面步行部隊同時行動。

為爭取救援時間，步行搜救人員跋山涉水、不斷強攻；空中搜救人員昨天因雲層太厚直升機無法飛行，今天上午約6時許天候許可，空勤直升機起飛前往太平谷營地成功將患者吊掛，搜救人員立即給予救護處置，空勤降落台東豐年機場，由救護車送往台東馬偕醫院治療。