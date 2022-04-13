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妙齡女作業員騎單車倒地送醫亡 疑下坡路段掉鍊釀禍

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

林姓女子在台中工業區上班，6日晚間騎單車外出時，因不明原因倒地，林女頭部撞擊地面送醫，經急救多日後，前天宣告不治，警方調閱路口監視器，發現林女摔倒時，無其他車輛行經，不排除是因該處為下坡路段，加上單車的鏈條有掉落，研判空踩造成自摔，全案昨天經檢察官相驗後，確認死因無外力介入，遺體發還。

據查，林姓女子（30歲）在台中工業區，6日晚間7時許，騎單車沿西屯區工業區28路，往工業區37路方向行駛，行經路口時，林女因不明原因倒地，送醫後發現林女倒地時疑頭部撞擊地面，顱內出血，經多日急救後，仍在11日宣告不治，警方昨天報請檢察官相驗。

據查，林女頭部有受傷，單車左側車身有刮傷，經警方調閱路口監視器，林女摔倒時，無其他車輛行經，未與人發生車禍，不過該處為下坡路段，加上林女單車的鏈條有掉落，不排除下坡時，因單車鏈條掉落，導致自摔致傷的可能性。

全案昨天由檢察官相驗，確認死因為顱內出血致死，無外力介入可能，無後續刑事調查必要，家屬對林女死因也無意見，遺體發還家屬辦理後事。

林姓女子6日騎單車外出時，行經台中西屯區工業區28路時，疑自摔頭部撞擊地面，送醫急救多日仍不治。圖／讀者提供
林姓女子6日騎單車外出時，行經台中西屯區工業區28路時，疑自摔頭部撞擊地面，送醫急救多日仍不治。圖／讀者提供

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