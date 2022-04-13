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江宏傑傳淡出演藝圈 卸《全明星》領隊下一步計畫曝光

影／苑裡民宅客廳起火冒煙 員警破窗噴滅火器及時滅火

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮玉田里一處民宅昨晚7點多發生火警，警方接獲通報趕往現場發現1樓客廳有 火光，在消防車趕抵前就先破窗以巡邏車上的滅火器朝火勢方向噴灑乾粉，民眾也來支援，及時將火勢控制，當時屋內2樓有名高中學生被煙嗆到送醫檢查，幸無大礙，火警疑似客廳電器引發，原因待調查。

通霄警分局社苓派出所昨晚7時50分左右接獲報案，苑裡鎮玉田里6鄰發生住宅火警，所長楊家倫及警員劉俊驛立即趕赴現場處理，警方到場時發現大門緊閉，但1樓客廳處見火光、濃煙密佈。

員警見情況緊急，當機立斷用破窗器破窗，立即使用巡邏車上的滅火器，將噴嘴朝向火勢方向噴灑乾粉，附近民眾也支援取來滅火器，將火勢迅速撲滅，消防車趕抵立即接管，因火勢已滅無需再噴水搶救，但當時民宅樓上有一名高中男生被煙嗆到，由救護車送醫檢查。

這起火警的火勢及時被遏止，損失輕微，屋主接獲電話後立即趕回家，十分感謝警方協助，否則後果將不堪設想；通霄警分局呼籲，星星之火可以燎原，無論是用火、用電都要注意安全，火災發生時請立即撥打119救災專線或110向警方報案，尋求即時救援，以保障生命財產安全。

苗栗縣苑裡鎮玉田里一處民宅昨晚火警，員警趕到場先破窗並以巡邏車內的滅火器將客廳火勢及時撲滅。圖／民眾提供
苗栗縣苑裡鎮玉田里一處民宅昨晚火警，員警趕到場先破窗並以巡邏車內的滅火器將客廳火勢及時撲滅。圖／民眾提供
苗栗縣苑裡鎮玉田里一處民宅昨晚火警，員警趕到場先破窗並以巡邏車內的滅火器將客廳火勢及時撲滅。圖／民眾提供
苗栗縣苑裡鎮玉田里一處民宅昨晚火警，員警趕到場先破窗並以巡邏車內的滅火器將客廳火勢及時撲滅。圖／民眾提供
苗栗縣苑裡鎮玉田里一處民宅昨晚火警，員警趕到場先破窗並以巡邏車內的滅火器將客廳火勢及時撲滅。圖／民眾提供
苗栗縣苑裡鎮玉田里一處民宅昨晚火警，員警趕到場先破窗並以巡邏車內的滅火器將客廳火勢及時撲滅。圖／民眾提供

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