影／苑裡民宅客廳起火冒煙 員警破窗噴滅火器及時滅火
苗栗縣苑裡鎮玉田里一處民宅昨晚7點多發生火警，警方接獲通報趕往現場發現1樓客廳有 火光，在消防車趕抵前就先破窗以巡邏車上的滅火器朝火勢方向噴灑乾粉，民眾也來支援，及時將火勢控制，當時屋內2樓有名高中學生被煙嗆到送醫檢查，幸無大礙，火警疑似客廳電器引發，原因待調查。
通霄警分局社苓派出所昨晚7時50分左右接獲報案，苑裡鎮玉田里6鄰發生住宅火警，所長楊家倫及警員劉俊驛立即趕赴現場處理，警方到場時發現大門緊閉，但1樓客廳處見火光、濃煙密佈。
員警見情況緊急，當機立斷用破窗器破窗，立即使用巡邏車上的滅火器，將噴嘴朝向火勢方向噴灑乾粉，附近民眾也支援取來滅火器，將火勢迅速撲滅，消防車趕抵立即接管，因火勢已滅無需再噴水搶救，但當時民宅樓上有一名高中男生被煙嗆到，由救護車送醫檢查。
這起火警的火勢及時被遏止，損失輕微，屋主接獲電話後立即趕回家，十分感謝警方協助，否則後果將不堪設想；通霄警分局呼籲，星星之火可以燎原，無論是用火、用電都要注意安全，火災發生時請立即撥打119救災專線或110向警方報案，尋求即時救援，以保障生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言