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徐尚賢高雄總部遭撒冥紙丟雞蛋 台南警接報案電話
以「民間鬥士團體」名號要參選高雄市議員的徐尚賢，今天他在高雄市鳳山區的服務處，遭不明人士丟撒雞蛋、冥紙，警方查出2名男子涉案，正追查2人身分。據了解，昨天有1女子向台南警方報案，稱有人在徐的處前直播，「霸淩」她家人，警方跨市通報，但沒介入查處相關內容。
據了解，昨天晚間7點多，1名黃姓女子在台南市打「110」報案，稱1名「民間鬥士團體」的謝姓男子，在高雄市鳳山區中山西路，以網路直播渉及霸淩她家人，要求請警察到場勸阻，台南警方通報高雄市警局後，高雄警方立即請鳳山警分局派員前往察看，發現女子所說的播地點，正是徐尚賢的服務處，發現謝姓男子正直播中。
警方表示，員警詢問謝姓男子，確認他正直播中，查看現場並無安全顧慮，因不知道直播內容，未介入了解直播內容有無渉及網路霸淩情形，事後將徐的服務處列重點巡邏目標。
今天上午7點50分，高雄市警鳳山分局忠孝派出所員警巡邏經過鳳山區中山西路徐尚賢的服務處，發現滿是雞蛋、冥紙，通知徐後，調閱相關監錄系統畫面，發現凌晨有2名男子乘轎車停在鳳山區中泰街，到徐的服務處丟撒雞蛋、冥紙後逃逸，警方正追查2男子身分，並釐清是否有網路霸凌事證。
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