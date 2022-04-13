徐尚賢高雄總部遭撒冥紙丟雞蛋 台南警接報案電話

以「民間鬥士團體」名號要參選高雄市議員的徐尚賢，今天他在高雄市鳳山區的服務處，遭不明人士丟撒雞蛋、冥紙，警方查出2名男子涉案，正追查2人身分。據了解，昨天有1女子向台南警方報案，稱有人在徐的處前直播，「霸淩」她家人，警方跨市通報，但沒介入查處相關內容。

據了解，昨天晚間7點多，1名黃姓女子在台南市打「110」報案，稱1名「民間鬥士團體」的謝姓男子，在高雄市鳳山區中山西路，以網路直播渉及霸淩她家人，要求請警察到場勸阻，台南警方通報高雄市警局後，高雄警方立即請鳳山警分局派員前往察看，發現女子所說的播地點，正是徐尚賢的服務處，發現謝姓男子正直播中。

警方表示，員警詢問謝姓男子，確認他正直播中，查看現場並無安全顧慮，因不知道直播內容，未介入了解直播內容有無渉及網路霸淩情形，事後將徐的服務處列重點巡邏目標。